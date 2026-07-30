Italia considera suspender el acuerdo de Schengen con España y la Casa Blanca atribuye la crisis de Ceuta a las políticas de "extrema izquierda" del Gobierno

Los detalles La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asegura que están valorando tomar medidas "extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos". "Italia no se quedará de brazos cruzados", anuncia en sus redes sociales.

El Gobierno italiano está considerando suspender el Tratado de Schengen con España tras los incidentes en Ceuta, según confirmó la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, respaldó la medida y expresó su apoyo al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, argumentando que la inmigración irregular amenaza la seguridad nacional. Tajani criticó las medidas de regularización del gobierno español, aunque estas no conceden ciudadanía. La suspensión del Tratado implicaría controles fronterizos temporales entre ambos países. La Casa Blanca vinculó la crisis a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España. En Ceuta, miles de migrantes cruzaron irregularmente desde Marruecos, resultando en nueve muertes. El presidente español, Pedro Sánchez, visitará Ceuta y reforzará la seguridad con las Fuerzas Armadas. España y Marruecos acordaron mejorar la coordinación para abordar la crisis migratoria.

El Gobierno italiano está considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España tras lo que ocurrido en Ceuta, según informaron este jueves fuentes del Ejecutivo a las agencias EFE y Reuters y posteriormente ha confirmado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a través de sus redes sociales.

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi. "Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional", manifestó Tajani a través de una publicación en X.

El jefe de la diplomacia italiana vinculó directamente esta posible decisión a las medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo español en materia de regularización, un proceso que equiparó erróneamente a la concesión de la ciudadanía española.

"Las imágenes procedentes de Ceuta muestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes ilegales es profundamente errónea y fomenta la trata de personas", añadió Tajani, a pesar de que la regularización actualmente en marcha en España no contempla la concesión de la ciudadanía.

La eventual suspensión de las garantías de libre circulación del Tratado de Schengen —un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior— supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España. Hasta el momento, el Ministerio de Exteriores no ha precisado cuándo se formalizará la petición ante las autoridades de la Unión Europea ni los plazos en los que se aplicarían las posibles restricciones.

La Casa Blanca vincula la crisis a las "políticas globalistas de extrema izquierda"

La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Este jueves, alrededor de las 12:30 horas, miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después, sobre las 15:30, con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

Interior moviliza al Ejército para "mantener la seguridad" en Ceuta ante la grave crisis migratoria

La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada de migrantes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación. Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. También indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular.

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