EEUU llama a una "colaboración discreta con la CIA" para generar un cambio en Cuba mientras La Habana rechaza "toda amenaza"

Los detalles El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado que el momento del cambio en la isla es "ahora".

En los últimos días, la atención de Estados Unidos sobre Cuba ha resurgido. Donald Trump ha sugerido que sus buques militares se dirigirán a la isla tras dejar Irán, mencionando que uno de ellos se detendría cerca de la costa cubana. Además, el secretario de Estado ha instado a quienes deseen un cambio en Cuba a colaborar discretamente con la CIA. En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha acusado a EE.UU. de tener "ambiciones de dominación" sobre la isla, destacando la independencia cubana desde 1959. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también ha rechazado las amenazas estadounidenses, advirtiendo sobre las costas cubanas.

Estados Unidos lleva mucho tiempo con los ojos puestos en Cuba, pero estos últimos días han vuelto a destacar la situación en la isla. Y si Donald Trump aseguraba que sus buques irían allí tras irse de Irán, su secretario de Estado ha llamado a una "colaboración discreta con la CIA" a aquellos que quieran un cambio en La Habana.

El presidente estadounidense, durante un evento electoral en Fort Myers (en la costa oeste de Florida) ha comentado que sus naves militares acudirán a la isla caribeña cuando abandonen Irán: "Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

Poco después de esa declaración, Marco Rubio la ha complementado con un mensaje en sus redes sociales. En el mismo, el secretario de Estado estadounidense ha instado a aquellos que quieran impulsar un cambio de Gobierno en Cuba a embarcarse en "una colaboración discreta con la CIA".

"A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba: ahora es el momento. La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA", ha publicado.

Cuba responde

Ante tales afirmaciones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha respondido a las mismas acusando a Estados Unidos de "ambiciones de dominación" sobre la isla.

"El gobierno de EE.UU deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba", ha apuntado el mandatario en la red social X. Díaz-Canel ha recalcado que "es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1o de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, también ha rechazado en las redes sociales "toda amenaza sobre ambiciones de EEUU" hacia Cuba. En su mensaje, Rodríguez dijo que en las costas cubanas "hay bellas playas", pero advirtió que en ellas también se encuentra el "diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación". En Cuba se le llama "diente de perro" a las rocas cársticas afiladas que abunda en las costas de la isla.

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