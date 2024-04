Los judíos ultraortodoxos representan el 13% de la población israelí. Una parte de la ciudadanía que tiene muy claro que no acudirá a una guerra en Gaza... que apoyan fervientemente.

Al ser preguntados sobre si su gobierno debe parar la guerra en Gaza, sus respuestas son contundentes: "Nuestro gobierno es el mejor. Está haciendo lo que debe hacer, incluso debería hacer más".

Pero si les preguntan por si ellos deben participar en la guerra, su opinión es tajante: "No, no los ultraortodoxos no iremos al ejército. No es buena idea mandar a esta gente que no sabe nada de la guerra".

No obstante, este pasado 1 de abril, el Tribunal Supremo puso fin a esta exención militar por la que ellos no debían ir a la que ya había tildado en 2017 de inconstitucional y discriminatoria. "Para facilitar que los ultraortodoxos vayan al ejército, éste tiene que cambiar. No tiene que tener servicio para mujeres, estricto khoser comida, y sabemos que no funcionará", explica uno de ellos.

El debate está servido y habrá que ver si esta nueva orden judicial pondrá en apuros a Netanyahu cuya coalición depende de los partidos ultraortodoxos.