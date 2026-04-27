El pánico que vivió Melania Trump tras escuchar disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: fue quien dio la voz de alarma

Los detalles Su cara de pavor lo dice todo. De la mesa presidencial, la mujer del presidente de EEUU fue la primera que se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, mientras un mentalista realizaba un truco, comenzaron a sonar disparos. Melania Trump fue la primera en alertar sobre el peligro, mostrando pánico en su rostro. Donald Trump, en una entrevista con la 'CBS', elogió la valentía e inteligencia de su esposa al enfrentar su primer intento de asesinato, mientras él ya había experimentado tres. El sonido de los disparos se confundió con el ruido de fondo, pero Melania percibió el peligro. Tras los disparos, todos buscaron refugio detrás de la mesa, destacando la vulnerabilidad humana ante situaciones de peligro.

Cuando comenzaron a sonar disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la mesa presidencial estaba muy atenta al truco de un mentalista. Nadie parecía darse cuenta, hasta que Melania Trump da la voz de alarma. "¿Qué ha pasado?", pregunta, mientras su cara refleja el pánico que estaba viviendo en ese momento.

"Yo he pasado por esto un par de veces, pero ella no, y para ser la primera vez, lo manejó genial. Fue muy fuerte e inteligente", ha expresado al respecto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en la 'CBS'.

Entre el ruido de fondo y el ruido de la cubertería, el sonido de los disparos se acabó camuflando un poco, pero el mandatario estadounidense considera que su mujer "se dio cuenta de antemano de que aquello era más una bala que una bandeja". Así, el rostro de la Primera Dama mostraba el pánico de una persona que vive por primera vez un intento de asesinato. No es lo mismo para su marido, que ya lleva tres.

Tras los disparos, todos se agacharon detrás de la mesa para salir como podían del escenario. El equipo de seguridad se llevó a Trump, mientras que Melania parecía intentar salir a gatas, una escena que pone de manifiesto cómo, independientemente de la clase social, en momentos como estos todos somos igual de humanos.

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