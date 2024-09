Javier Bardem recibirá este viernes el Premio Donostia con el que el Festival de San Sebastián reconoce toda su trayectoria y, aunque lo agradece y le emociona recibirlo, ha asegurado que no tiene "espíritu de celebración", que "tal y como está el mundo" le es "imposible" celebrar nada. El actor ha dicho estas palabras ante la prensa acreditada en el certamen donostiarra tras una larga reflexión sobre los ataques de Israel a Gaza y tras asegurar que, "desgraciadamente" en el mundo "hay dos bandos" y que hay que optar por uno porque "hay cosas inadmisibles que no se pueden no denunciar".

Bardem ha insistido en que es momento de que Netanyahu y Hamás sean juzgados por el sufrimiento de los palestinos. "Lo que esta sucediendo es deshumanizante, terrible. El Gobierno de Israel es el más radical que ha tenido la historia de ese país y está cometiendo crímenes contra la humanidad. Los ataques despiadados de Hamas del 7 de octubre no justifican el castigo global y masivo que está sufriendo la población palestina", ha subrayado.

Ha dicho que Estados Unidos y el Reino Unido deben "cambiar su comportamiento de apoyo incondicional" a Israel y ha asegurado que "la sociedad está empezando a entender" que las críticas a Israel "nada tienen que ver con antisemitismo" ni las dirigidas a Hamas con "islamofobia".

"Es importante reconocer que el Gobierno israelí no es representativo de la comunidad judía ni de la población israelí", ha señalado Bardem, que también ha pedido a los políticos que incorporen el problema del cambio climático en sus agendas. Bardem tiene claro que debe apoyar a quienes "defienden derechos civiles y sociales y no a quienes los anulan".