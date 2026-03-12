Iustitia Europa denuncia a Trump y a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en el ataque contra Irán

Los detalles Esta es la primera denuncia contra ambos mandatarios por el conflicto en Irán. Solicitan que se investigue a Trump y a Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un crimen de agresión.

El partido Iustitia Europa ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, tras ataques contra Irán. Destacan dos episodios: un ataque a una escuela que causó la muerte de 165 niñas y la muerte de un sacerdote en el Líbano. La denuncia resalta posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario y solicita un examen preliminar de los hechos. Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, enfatiza que la denuncia busca un análisis independiente y no un juicio político. La Fiscalía deberá determinar si hay base para investigar.

El partido Iustitia Europa ha presentado la primera denuncia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un crimen de agresión en el ataque contra Irán.

En concreto, en la denuncia, destacan dos episodios de "especial gravedad" documentados por diversas fuentes internacionales. Por un lado, mencionan el ataque contra una escuela, en el que murieron al menos 165 niñas durante el horario escolar. Además, también mencionan la muerte de un sacerdote en el sur del Líbano cuando prestaba asistencia a civiles tras un primer impacto contra una vivienda.

"Estos hechos podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo ataques contra población civil, ataques contra bienes de carácter civil (como instalaciones educativas) y homicidios de personas protegidas", destacan en el escrito presentado.

De esta forma, solicitan la apertura de un examen preliminar sobre estos hechos. Además, piden a la Fiscalía que examine si los ataques iniciados el 28 de febrero de 2026 contra territorio iraní podrían constituir un acto de agresión "contrario a la Carta de las Naciones Unidas" al haberse producido, presuntamente, "sin autorización del Consejo de Seguridad".

El presidente de Iustitia Europa y abogado Luis María Pardo señala que el objetivo de esta denuncia es que la Fiscalía analice de manera independiente los hechos. "La Corte Penal Internacional fue creada precisamente para examinar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. Cuando existen indicios de ataques contra civiles, contra niños o contra personal humanitario, corresponde a las instituciones internacionales analizar los hechos con independencia y rigor", destaca.

De esta forma, Pardo deja claro que la comunicación presentada no pretende realizar un juicio político, exponiendo únicamente los hechos que podrían constituir crímenes internacionales y que deben ser investigados.

"Es un llamado a la acción, instando a la Fiscalía a actuar en nombre de la humanidad y a no permanecer en silencio ante la barbarie. Iustitia Europa cumple con un deber cívico y moral de informar sobre hechos concretos que podrían constituir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. La justicia es un deber ineludible ante la historia y las víctimas", defiende.

Ahora, corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examinar la información recibida y determinar si existe base razonable para iniciar un examen preliminar de la situación.

