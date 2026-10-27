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ROMA Y MILán

Italia desarticula el plan del grupo pro ruso 'NoName' para desatar el caos en ocho ciudades

Las consecuencias La operación se ha saldado con la detención del activista propalestino Youssef Siher, acusado de alentar las protestas a través de Telegram.

grupo prorruso italia

La inteligencia italiana ha frustrado un supuesto plan para provocar nuevos disturbios en hasta ocho ciudades del país, entre ellas Roma y Milán, durante las manifestaciones del pasado sábado. Las autoridades apuntan al grupo de hackers prorruso 'NoName', al que acusan de coordinarse a través de Telegram con los promotores de las movilizaciones del 17 de octubre para alentar nuevos episodios de violencia.

El objetivo, según las investigaciones, era reproducir los saqueos y los enfrentamientos registrados en anteriores protestas en ciudades como Roma y Milán y, para ello, los integrantes del grupo habrían utilizado Telegram. A través de canales, apoyaban las convocatorias y difundían mensajes destinados a movilizar a jóvenes antes de las manifestaciones que, según constaba en la red social, estaban previstas como concentraciones pacíficas.

Según los servicios de inteligencia, la intervención sirvió para frustrar los planes de este grupo. Además, las autoridades han suspendido los canales y cuentas que trataban de coordinar futuros disturbios y han detenido a Youssef Siher, activista italiano propalestino que consideran uno de los principales agitadores.

El grupo 'NoName' ya era conocido por los servicios de inteligencia por haber impulsado varios ciberataques a equipos del Gobierno italiano.

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