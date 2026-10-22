Descontento generalizado por los graves disturbios en Milán: protestan tanto antifascistas como grupos de ultraderecha

Los detalles Las manifestaciones se han producido a la vez pero por superado y, en ellas, los radicales han clamado castigo y los progresistas han defendido el derecho a protestar de forma pacífica, una ecuación que también se refleja en la coalición de Gobierno.

La tensión en Italia es palpable con protestas de antifascistas y grupos de ultraderecha en Milán, rechazando los disturbios recientes. Ambos bandos coinciden en que la violencia no es la solución. Mientras los radicales piden castigo, los progresistas defienden el derecho a protestar pacíficamente. Esta división se refleja en la coalición de Gobierno, con las elecciones de 2027 en el horizonte. El ministro de Defensa, Guido Croesseto, habla de una "guerra híbrida", pero el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, considera prematuro afirmar esto. Además, el bloqueo de camioneros en el sur de Italia agrava la situación, causando escasez de suministros. La primera ministra, Giorgia Meloni, busca acuerdos para evitar el desabastecimiento.

La situación puede explotar en cualquier momento en Italia. A la vez, pero en diferentes lugares de Milán, antifascistas y grupos de ultraderecha han mostrado su descontento con los graves disturbios del fin de semana. "Creemos que la violencia no es la solución" o "la juventud no debe justificar actos similares" es lo que se ha escuchado de uno y otro lado.

Los radicales claman castigo y los progresistas defienden el derecho a protestar de forma pacífica. Esta misma ecuación también se refleja en la coalición de Gobierno, con las elecciones de 2027 en el horizonte.

"Es la guerra híbrida que algunos están librando contra nuestras naciones", ha expresado el ministro de Defensa italiano, Guido Croesseto. Palabras a las el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha respondido afirmando que "es prematuro decirlo". "No existe evidencia aluna, material, clara y cierta", ha apostillado.

Para el ministro del Interior, de la Liga ultra proPutin, no ha existido injerencia extranjera. Pero la Justicia investiga y se fija en el reciente 'Movimiento 17 de Octubre' que, con más de 18.000 seguidores, llama en redes a futuras protestas.

El bloqueo de los camioneros

Un malestar social que se incrementa peligrosamente con el bloqueo de los camioneros italianos, que han paralizado el sur del país exigiendo ayudas. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acaba de anunciar el primer paso para evitar el desabastecimiento de muchos supermercados: "Un acuerdo con las asociaciones de camioneros".

Pero la escasez ya ha llegado a las regiones del sur, donde se han formado larguísimas colas en las gasolineras y ya está afectando al queroseno de aviones.

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