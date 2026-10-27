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Estados Unidos mata a cinco personas en un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico

Los detalles La operación, ordenada por el Comando Sur, es la primera de este tipo desde principios de octubre y se enmarca en la campaña militar de Donald Trump contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @Southcom del Comando Sur que muestra un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico. Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @Southcom del Comando Sur que muestra un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico.EFE/@Southcom

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes a cinco personas, a las que acusaron de "narcoterroristas", en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom). "El 27 de octubre, bajo la dirección del Comando Sur, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental", señaló el organismo, con sede en Florida, en X.

El Comando Sur sostuvo que "información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico" y que "la operación abatió a cinco narcoterroristas", aunque no ofreció más detalles sobre la zona del operativo, países involucrados ni las identidades de los fallecidos.

Este es el primer ataque de Estados Unidos de esta naturaleza desde el 4 de octubre, cuando el Ejército estadounidense mató a cuatro personas en una lancha en el Caribe, también por presunto narcotráfico. Desde que comenzaron los ataques en 2025, bajo órdenes del presidente estadounidense Donald Trump, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han matado al menos a 238 personas en 72 buques, según un conteo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), una organización civil.

Aunque asociaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un "conflicto armado" con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica. En tanto, la iniciativa 'Escudo de las Américas' del presidente Trump suma casi 20 líderes latinoamericanos y del Caribe para formar una nueva coalición militar contra los "narcoterroristas".

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