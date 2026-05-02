La OTAN asegura que está hablando con EEUU para "entender" el "ajuste" de retirar soldados de Alemania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto con Donald Trump en una imagen de archivo

Los detalles La portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha recalcado que esta decisión "subraya la necesidad de que Europa continúe invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad por nuestra seguridad compartida".

Donald Trump ha decidido retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, una medida que ha provocado que la OTAN busque entender las razones detrás de esta decisión. Trump, quien ha criticado a sus socios europeos por años, ha tomado esta acción en medio de tensiones con el canciller alemán Friedrich Merz, que lo acusó de ser "humillado" por Teherán. La portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha descrito el movimiento como un "ajuste" y destaca la importancia de que Europa incremente su inversión en defensa. A pesar de esto, Hart asegura que la OTAN sigue confiada en su capacidad de garantizar la seguridad compartida.

Donald Trump ha ordenado retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono, en una decisión que ha llevado a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a contactar con la Casa Blanca para "entender" los motivos que han llevado a esta decisión.

El republicano, que lleva años denunciando que su país está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, ha tomado esta decisión en medio de la polémica con Friedrich Merz, canciller alemán, quien acusó al mandatario estadounidense de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Por ello, la OTAN, en palabras de su portavoz Allison Hart, ya está trabajando con EEUU "para comprender los detalles de su decisión sobre la postura de fuerzas en Alemania". Un movimiento que Hart ha calificado de "ajuste" y que ha señalado que "subraya la necesidad de que Europa continúe invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad por nuestra seguridad compartida".

De hecho, la portavoz de la OTAN ha llamado a la calma porque asegura que "estamos viendo progresos desde que los Aliados acordaron invertir el 5% del PIB en la Cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado".

"Seguimos confiados en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte continúa", ha concluido Hart en un mensaje publicado en su cuenta de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.