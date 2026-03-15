Israel niega tener una escasez de interceptores de misiles: "Nos preparamos para una guerra larga"

Los detalles El portavoz del Ejército israelí asegura que el conflicto se extenderá "al menos hasta la Pascua, dentro de unas tres semanas".

El Ejército israelí desmintió la escasez de interceptores de misiles, pese a los recientes ataques de Irán y Hizbulá, y se prepara para una "guerra larga". Una fuente militar aseguró que monitorean la situación constantemente, contradiciendo informes en la prensa estadounidense. El ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, afirmó que la ofensiva contra Irán continuará hasta eliminar las "amenazas existenciales". Effie Defrin, portavoz del Ejército, indicó que el conflicto se extenderá al menos hasta la Pascua judía. Israel ha realizado más de 400 bombardeos desde el inicio de la operación con EE.UU., causando numerosas bajas en Irán y el Líbano. Los sistemas de defensa israelíes, como la Cúpula de Hierro y la Honda de David, siguen siendo cruciales para interceptar misiles enemigos.

El Ejército israelí negó este domingo que tenga escasez de interceptores de misiles, ante las andanadas recibidas en los últimos días por parte de Irán y de la milicia chií libanesa Hizbulá, y aseguró que se preparan para "una guerra larga".

"Actualmente no hay ningún problema con los interceptores. Nos preparamos para una guerra larga. Estamos monitoreando la situación constantemente", indicó una fuente militar, saliendo al paso de informaciones en la prensa estadounidense que contrastan con esta versión y que citaban a personal de la Administración de Donald Trump familiarizado con la cuestión.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, afirmó también este domingo que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta. Y Effie Defrin, portavoz del Ejército israelí, aseguró a la cadena 'CNN' que el conflicto se extenderá "al menos hasta la festividad judía de la Pascua, dentro de unas tres semanas".

"Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más", añadió. Las dudas sobre la capacidad de Israel para prolongar esta guerra y sobre su disponibilidad de interceptores se intensificaron en las últimas horas, después de que Irán lanzara durante la madrugada y la mañana de este domingo siete andanadas de misiles, que dejaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí.

Un sistema clave de defensa

En una de estas ráfagas, la ocurrida por la mañana, la organización rescatista israelí United Hatzalah reportó 23 lugares en los que impactaron restos de misiles. Los interceptores de misiles son parte fundamental de la batería de defensa antiaérea de Israel, una de las más sofisticadas del mundo.

A grandes rasgos, incorporan una fase de detección y cálculo de la trayectoria de artefactos enviados desde el exterior, un sistema de decisión automatizada de interceptación y el lanzamiento del propio interceptor guiado.

Cuando un misil o cohete es lanzado desde el Líbano o Irán, radares militares israelíes detectan el objeto pocos segundos después; el sistema de mando y control calcula en segundos si el proyectil caería en zona poblada, abierta o infraestructura crítica.

Finalmente, el sistema de control decide qué capa defensiva usar según el tipo de amenaza: la Cúpula de Hierro intercepta proyectiles de corto alcance, la Honda de David cubre el nivel intermedio con interceptores de alta velocidad que neutralizan amenazas más complejas, y el sistema de Flechas protege frente a misiles de largo alcance, incluso en el espacio.

Mientras tanto, desde el inicio de la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, Israel ha llevado a cabo más de 400 oleadas de bombardeos. En Irán, el conflicto se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Además, alrededor de 800 personas han muerto en el Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 1.933 heridos y casi un millón de desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Israel, los misiles iraníes han provocado 12 muertes hasta la fecha.

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