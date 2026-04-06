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"Hasta nuevo aviso"

Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden las evacuaciones médicas por Rafah

Los detalles Tras el incidente, la OMS ha anunciado la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".

El paso de Rafah, antes de reabrir el 2 de febrero de 2026El paso de Rafah, antes de reabrir el 2 de febrero de 2026Agencia AP

Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha muerto y otros dos trabajadores han resultado heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.

Tras el incidente, la OMS ha anunciado a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".

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