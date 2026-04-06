"Hasta nuevo aviso"
Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden las evacuaciones médicas por Rafah
Los detalles Tras el incidente, la OMS ha anunciado la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".
Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha muerto y otros dos trabajadores han resultado heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.
Tras el incidente, la OMS ha anunciado a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".
Noticia en ampliación...*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.