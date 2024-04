La organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) ha anunciado este martes que suspende sus operaciones en Gaza, después de confirmar que al menos siete de sus trabajadores fueron asesinados "en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel" contra su vehículo en la gobernación gazatí de Deir al Balá.

"El equipo de WCK viajaba en una zona desescalada en dos vehículos blindados con el logo" de la organización, ha dicho el grupo en un comunicado. El ataque le costó la vida a un equipo humanitario formado por un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense, además de tres palestinos, según la ONG.

Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre, y que ya se ha cobrado más de 32.800 víctimas, la mayoría mujeres y niños.

El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, ha pedido a Israel "parar las matanzas indiscriminadas" tras la muerte de los trabajadores humanitarios de su organización. "World Central Kitchen ha perdido hoy a varios de nuestras hermanas y hermanos en un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. (...) El Gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada", ha publicado el chef en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

"Estas son personas (ángeles) con las que serví en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son personas sin rostro... no son personas sin nombre", ha añadido. Además, ha instado a las autoridades israelíes a "dejar de restringir la ayuda humanitaria" hacia el enclave, a parar "de matar a civiles y cooperantes" y a "dejar de usar los alimentos como arma". "No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", ha agregado el chef.

Por su parte, la ONG ha reconocido las muertes, asegurando que se trata de una "tragedia" y que los trabajadores humanitarios "nunca deberían ser un objetivo".

Israel anuncia "una investigación profunda"

El ejército israelí ha informado en un comunicado que iniciará un "investigación profunda" y "estar realizando una revisión exhaustiva al más alto nivel para comprender las circunstancias de este trágico incidente", y reiteró que han trabajado "estrechamente" con WCK -fundada por el reconocido chef español afincado en EEUU José Andrés- para repartir alimentos y ayuda humanitaria en Gaza.

La ONG norteamericana participó el pasado 15 de marzo en la llegada a Gaza de 200 toneladas de alimento y agua, inaugurando un corredor marítimo a bordo del barco del Open Arms, y pese a los llamados de la comunidad internacional y otras organizaciones humanitarias de que solo la llegada masiva de alimento por tierra conseguirá paliar una hambruna inminente en Gaza.

La Casa Blanca se ha mostrado "desconsolada" por el bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en el que se encontraban varios trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen.

"Estamos desconsolados y profundamente preocupados por el ataque en el que murieron trabajadores humanitarios de WCKitchen en Gaza. Los trabajadores humanitarios deben ser protegidos mientras entregan la ayuda que se necesita desesperadamente, e instamos a Israel a investigar rápidamente lo sucedido", ha señalado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, a través de su perfil en la red social X.