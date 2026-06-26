Israel y Líbano firman un acuerdo marco para "establecer una paz duradera" y Netanyahu anuncia la retirada del ejército de dos zonas del sur del país

El embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, habla junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el consejero del Departamento de Estado, Daniel Holler, y la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh, tras alcanzar un acuerdo marco

Los detalles El primer ministro israelí informa que el repliegue se hará fuera de lo que considera la "zona de seguridad" y cerca del río Litani.

Israel, Líbano y Estados Unidos han firmado un acuerdo marco trilateral tras negociaciones en Washington, buscando establecer una paz y seguridad duraderas. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, destacó que el acuerdo es el primer paso hacia una paz auténtica. Como parte del pacto, Israel retirará parcialmente sus fuerzas del sur de Líbano, permitiendo al Ejército libanés tomar control de ciertas zonas. Sin embargo, Hizbulá ha expresado su rechazo al acuerdo, advirtiendo que nada sucederá sin su consentimiento. El presidente libanés, Joseph Aoun, considera el acuerdo un avance hacia la recuperación de la soberanía del país. Las negociaciones no incluyeron a Hizbulá ni a Irán.

Israel, Líbano y Estados Unidos han firmado este viernes un acuerdo marco trilateral, tras la quinta ronda de negociaciones en Washington. Según ha anunciado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el acuerdo busca establecer "una paz y seguridad duraderas". Como parte del mismo, se incluirá la retirada parcial del ejército israelí en el sur de Líbano.

"Nos complace anunciar el acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con el apoyo en la mediación de los EEUU, el cual comienza a establecer las bases para una paz y seguridad duraderas. Eso es lo que estas dos naciones merecen", ha declarado Rubio acompañado del embajador israelí, Yechiel Leite y la libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

Rubio, recién llegado de una visita a Oriente Medio, definió este día como "el primer paso" que, aunque sea "difícil, es importante" porque es el que están "dando juntos". "Es el comienzo del comienzo. Hay mucho trabajo por delante", ha subrayado.

Retirada parcial de Israel

Poco después de la firma, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado en un mensaje pregrabado que las fuerzas israelíes desplegadas en el sur de Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

"Estamos permitiendo que el Ejército libanés se organice para tomar territorio. Estamos desarrollando dos zonas piloto, ambas por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel", ha expuesto Netanyahu sobre los puntos de repliegue.

Uno de ellos, ha afirmado, está localizado fuera de lo que Israel denomina la "zona de seguridad", al sur del río Litani, y la otra, al norte de este río y dentro de la franja ocupada militarmente por Israel.

Sobre esta segunda zona, Netanyahu ha apuntado que las fuerzas la habían ocupado "en las últimas semanas" y que el Ejército no la "necesita". Pese a ello, el mandatario ha insistido en que Israel seguirá manteniendo su presencia en el país vecino.

"Lo más importante es que, en primer lugar, Israel permanece en la zona de seguridad del sur de Líbano. Este es un gran logro, y lo mantendremos mientras Hizbulá no se desarme, mientras exista un peligro para el Estado de Israel", ha añadido el mandatario.

Rechazo de Hizbulá

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha asegurado que este acuerdo marco es el "primer paso" para la recuperación de la soberanía del país. "El acuerdo marco firmado hoy es el primer paso para que (las personas desplazadas) puedan regresar a su tierra plenamente liberada y a sus hogares, que inevitablemente serán reconstruidos", ha afirmado, en declaraciones recogidas por 'EFE'.

También ha insistido en que el país estará bajo "la soberanía de un Estado libanés que no tiene socio en su soberanía sobre su tierra y su pueblo".

Sin embargo, Hizbulá, que no está incluido en el tratado, ha reiterado su rechazo a las conversaciones y ha advertido que "nada ocurrirá en Líbano sin que se llegue a un entendimiento" con ellos. En este sentido, el diputado de Hizbulá, Hassan Fadlallah, ha afirmado que las autoridades libanesas no podrán hacer cumplir el acuerdo a menos que, con el apoyo de Estados Unidos, "se inicie una guerra civil", según ha informado 'Al Mayadeen'.

"Históricas negociaciones"

Washington acogía desde el martes la quinta ronda de negociaciones de paz entre ambos países, en las que no interviene la milicia chií Hizbulá y media Estados Unidos. La embajadora libanesa ha agradecido a EEUU acoger "las históricas negociaciones" hacia "la restauración de la soberanía y la integridad territorial de Líbano, y el logro de un cese permanente y definitivo de las hostilidades".

Hamadeh Moawad ha calificado de "hito el acuerdo" encaminado a poner fin a las hostilidades y permitir el "retorno" de los libaneses a sus tierras.

"Hemos vuelto a encarrilar el tren y avanza en la dirección correcta. El destino final es la paz entre nuestros dos países, una paz auténtica, en la que ambos vivan con seguridad y se respete, honre y proteja la soberanía tanto de Israel como de Líbano", ha dicho Leite al presentar el acuerdo.

El embajador israelí ha indicado que "este acuerdo marco es trilateral" y que tanto Irán como Hizbulá "quedan fuera".

Los ataques israelíes a Líbano han dejado hasta el momento 4.243 muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.186 heridos. Además, las hostilidades han continuado en el sur del país pese al 'Memorando de Entendimiento' alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra que incluye en su primer punto el fin de los ataques. Con ello, Netanyahu también ha puesto en peligro la frágil paz alcanzada entre Irán y EEUU.

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