Israel insta a la población a abandonar Ciudad de Gaza rumbo a una "zona humanitaria" antes de sus inminentes ataques

Los detalles Horas después del aviso, el Ejército israelí ha confirmado el bombardeo de un segundo edificio alto de la ciudad que afirman que era "utilizado por Hamás".

El Ejército israelí ha llevado a cabo un nuevo bombardeo en la Ciudad de Gaza tras ordenar el desplazamiento forzoso de residentes de varios barrios. A primera hora del sábado, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Israel, Avichay Adraee, instó a los habitantes de determinados bloques y el edificio Al Ruya a evacuar hacia una "zona humanitaria" en Jan Yunis, ya abarrotada. El bombardeo se dirigió a un edificio alto supuestamente usado por Hamás para inteligencia y observación.

Aviso y bombardeo. Así funciona el Ejército israelí y este sábado ha sido una nueva muestra de ello cuando a primera hora de la mañana han ordenado el desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios de la Ciudad de Gaza antes de realizar un nuevo bombardeo a un edificio alto de la zona.

"Aviso urgente a los residentes de la ciudad de Gaza en los bloques 726, 727 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya marcado en rojo y las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes", informó el portavoz en árabe de las Fuerzas de Israel, Avichay Adraee.

Pocos minutos antes, el Ejército israelí también instó a la población gazatí a que abandonara la zona y se desplazara a una nueva "zona humanitaria" en Jan Yunis, en el sur de la Franja pese a que ya está abarrotada de gazatíes refugiados. "Residentes de (ciudad de) Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas", escribió también Adraee.

Y, tras el paso de unas horas, Israel ha realizado el bombardeo que venía avisando a otro edificio de gran altura de la Ciudad de Gaza, que según ellos era "utilizado por Hamás". "Terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona", recoge un comunicado castrense. En la nota, el Ejército asegura que el grupo palestino también había "establecido infraestructura subterránea junto al edificio".

Por otro lado, al menos 17 personas han muerto desde el amanecer de este sábado en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad del gobierno gazatí. Del total, 10 corresponden a Ciudad de Gaza.