La isla de Kharg, el estratégico punto iraní que Trump quiere tomar para dejar al país sin petróleo

El conflicto en Irán se intensifica debido a las acciones de Estados Unidos e Israel, y la situación podría empeorar si Estados Unidos toma la isla de Kharg. Según Axios, Donald Trump considera hacerse con este punto estratégico cercano al Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo iraní. La isla, aunque pequeña, es crucial ya que gran parte del petróleo iraní pasa por allí, con tres millones de barriles diarios exportados recientemente. Controlarla significaría paralizar la exportación de petróleo iraní, afectando su economía. En el pasado, Estados Unidos intentó tomarla en 1979 para presionar al régimen iraní, pero desistió por el riesgo de provocar una crisis petrolera mundial.

El conflicto en Irán se está agravando con el paso de los días tanto por las ofensivas de Estados Unidos e Israel como por las de Irán. Ahora bien, la situación se podría complicar más todavía si EEUU se hace con la isla de Kharg.

Según Axios, Donald Trump estaría pensando hacerse con el importante punto estratégico. Es una isla que está junto al Estrecho de Ormuz, muy cerca de la costa de Irán.

Es muy pequeña, un poco más incluso que la canaria La Graciosa, pero allí los petroleros siguen repostando. Estratégicamente es muy importante porque prácticamente todo el petróleo iraní pasa por ahí.

Hace apenas una semana, de allí salían tres millones de barriles cada día. Una isla con oleoductos, refinerías y terminales. Por tanto, hacerse con ella sería paralizar por completo la exportación de petróleo iraní. Dada su importancia, ya hay generales pidiéndole a Trump en la Fox que tome esta isla.

"Si se toma esta isla, se toma el 89% del petróleo de los iraníes. Es acabar en la práctica con su economía. No pueden suministrar a China ni a Rusia tampoco", afirma el general Keith Kellogg

Una isla que ya fue bombardeada por Irak en la guerra que mantuvo con Irán en los años 80. Y aún dañada, Kharg pudo seguir operativa. Nunca dejó de funcionar.

Y lo que ahora sabemos por documentos desclasificados, es que EEUU ya intentó hacerse con ella en 1979. Querían tomarla o bloquearla como forma de presionar al régimen para que liberara a los 52 rehenes que tenían los revolucionarios iraníes.

Ahora bien, no lo hizo porque era muy difícil y arriesgado. Ya entonces podía provocar una crisis petrolera mundial con la que ahora vuelve a amenazar Estados Unidos.

