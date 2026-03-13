La isla de Jark, el enclave petrolífero más importante de los iraníes que EEUU e Israel no se atreven a atacar

Los detalles Ubicada en medio del Golfo Pérsico, la isla de Jark es la joya de la corona del oro negro de Irán, una ciudad industrial capaz de recibir hasta ocho petroleros simultáneamente

La isla de Jark, en el Golfo Pérsico, es crucial para Irán, ya que maneja el 90% de sus exportaciones de petróleo, con una capacidad de hasta tres millones de barriles diarios. Su importancia ha llevado a Irán a defenderla fervientemente, como lo demuestra la amenaza del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tras las insinuaciones de ataque por parte de Estados Unidos e Israel. Carlos Martín, COO de Enerjoin, advierte que un ataque podría elevar el precio del Brent hasta un 50%, afectando la economía global y la política estadounidense, especialmente en un contexto electoral.

La isla de Jark, ubicada en medio del Golfo Pérsico, es el enclave petrolífero más importante de los iraníes. Son 22 kilómetros cuadrados, el mismo tamaño que la ciudad de Ceuta, y se encuentra a 25 de la costa de Irán.

Es la joya de la corona de su oro negro y, por eso, están dispuestos a defenderla a cualquier precio. "Cualquier agresión contra el suelo de las islas iraníes romperá todas las restricciones. Haremos que el Golfo Pérsico corra con la sangre de los invasores". Esta ha sido la amenaza del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, después de que Estados Unidos e Israel vacilaran con atacar esta isla.

Y es que es una parada obligatoria para el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Una ciudad industrial capaz de recibir hasta ocho petroleros simultáneamente. De aquí salen cada día hasta 3 millones de barriles diarios.

La pregunta entonces es, si es tan importante para Irán, por qué Estados Unidos e Israel no la atacan. Carlos Martín, COO de Enerjoin, explica a laSexta que "cualquier tipo de ataque podría significar un repunte muy fuerte en el precio del Brent". "Irán habla de 150 dólares el barril, así que estaríamos hablando de un aumento de un 40-50% en el precio del petróleo", añade Martín.

Lo que afectaría también al petróleo estadounidense y a la popularidad de un Trump al borde de unas elecciones. Sin contar con la escalada bélica con la que amenaza Irán, que podría devolver el ataque a otras infraestructuras del Golfo.

"Puede ser un retraso de una magnitud tal que veamos el petróleo por encima de los 200 dólares", explica Carlos Martín. Lo que podría generar un shock en la economía mundial que nunca se ha visto en la historia.