La Administración Trump afirma que el líder supremo iraní está herido y "probablemente desfigurado"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y probablemente desfigurado, y que los líderes iraníes se ocultan en búnkeres y zonas civiles. Hegseth ha amenazado con destruir las empresas de defensa iraníes y ha anunciado un incremento significativo de bombardeos contra Irán. Según él, Donald Trump controla la situación y decidirá cuándo cesarán los ataques. Aunque no hay pruebas claras de que Irán haya minado el estrecho de Ormuz, Hegseth asegura que tienen planes para cualquier eventualidad y considera fundamental evitar que Irán adquiera armas nucleares. Además, ha expresado su disposición a colaborar con Israel, aunque con objetivos propios.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra herido y "probablemente desfigurado". Así lo asegura el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que en una comparecencia realizada este viernes ha añadido que los líderes iraníes están "ocultos" y "se refugian en búnkeres y zonas civiles".

Hegseth ha amenazado con destruir "todas las empresas de defensa" iraníes pronto y añade que seguirán "avanzando" en sus ataques en la región. Tanto es así que este viernes llevarán a cabo "el mayor volumen" de bombardeos contra Irán hasta la fecha.

Sobre la fecha final del conflicto, Hegseth defiende que es Donald Trump quien "tiene el control" de la situación y que será el mandatario estadounidense quien "decidirá el momento" de dejar los ataques. "Se han escondido, acobardados. Eso es lo que hacen las ratas", denuncia un Hegseth que asegura que Trump "tiene todas las cartas en la mano" del conflicto.

Preguntado por la situación del estrecho de Ormuz, Hegseth reconoce que no tienen "pruebas claras" de que Irán haya colocado minas en el enclave. "Tenemos un plan para cada opción", añade el secretario de Guerra, que asevera que "lo único que impide el tráfico (marítimo por el estrecho) son los ataques de Irán".

Pese a las informaciones conocidas en los últimos días acerca de la ambigüedad de sus planes de acción, Hegseth considera una "misión fundamental negar a Irán tener armas nucleares". Por último, se ha mostrado "encantado" de colaborar con Israel, pero se ha distanciado del país liderado por Benjamin Netanyahu al aclarar que los estadounidenses tienen "sus propios objetivos".

