La Administración Trump afirma que el líder supremo iraní está herido y "probablemente desfigurado"

¿Qué ha dicho? El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, amenaza con destruir "pronto" todas las empresas de defensa iraníes y deja claro que el mandatario estadounidense "tiene el control" de la guerra y "decidirá el momento" en el que cesar los ataques.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra herido y "probablemente desfigurado". Así lo asegura el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que en una comparecencia realizada este viernes ha añadido que los líderes iraníes están "ocultos" y "se refugian en búnkeres y zonas civiles".

Hegseth ha amenazado con destruir "todas las empresas de defensa" iraníes pronto y añade que seguirán "avanzando" en sus ataques en la región. Tanto es así que este viernes llevarán a cabo "el mayor volumen" de bombardeos contra Irán hasta la fecha.

Sobre la fecha final del conflicto, Hegseth defiende que es Donald Trump quien "tiene el control" de la situación y que será el mandatario estadounidense quien "decidirá el momento" de dejar los ataques. "Se han escondido, acobardados. Eso es lo que hacen las ratas", denuncia un Hegseth que asegura que Trump "tiene todas las cartas en la mano" del conflicto.

Preguntado por la situación del estrecho de Ormuz, Hegseth reconoce que no tienen "pruebas claras" de que Irán haya colocado minas en el enclave. "Tenemos un plan para cada opción", añade el secretario de Guerra, que asevera que "lo único que impide el tráfico (marítimo por el estrecho) son los ataques de Irán".

Pese a las informaciones conocidas en los últimos días acerca de la ambigüedad de sus planes de acción, Hegseth considera una "misión fundamental negar a Irán tener armas nucleares". Por último, se ha mostrado "encantado" de colaborar con Israel, pero se ha distanciado del país liderado por Benjamin Netanyahu al aclarar que los estadounidenses tienen "sus propios objetivos".

