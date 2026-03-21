Irán responde al ataque en Natanz y bombardea la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel

¿Qué ha pasado? Irán ha respondido al bombardeo de la planta nuclear de Natanz con hasta cinco tandas de misiles contra la central de Dimona, clave en el programa nuclear de Israel, causando al menos 50 heridos.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre su instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz golpeando la región de Dimona, en Israel. Este ataque, el primero en esa área desde el inicio del conflicto, ha dejado al menos 50 heridos, con un niño de 10 años en estado moderado. Magen David Adom, el servicio de emergencias, informó sobre el impacto de 12 misiles, uno de los cuales alcanzó la ciudad. Las autoridades iraníes aseguran que no hay fuga radiactiva en Natanz tras el bombardeo. La OEAI denuncia que el ataque viola leyes internacionales, mientras Israel no confirma el ataque.

Irán ha respondido a los ataques sobre Natanz. A los ataques de EEUU y de Israel sobre su instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz. Lo ha hecho golpeando la región de Dimona. Golpeando, por primera vez en lo que va de guerra, una ciudad al sur del país hebreo cercana a la mayor central nuclear del país.

A la principal planta atómica de Netanyahu, en unos bombardeos que han alcanzado la zona y que han dejado al menos 50 heridos. Han sido unos 12 misiles los que han lanzado, de los que uno ha impactado de lleno en la ciudad a eso de las 19:00.

La mayoría de los heridos presenta un cuadro leve, aunque hay un niño de 10 años con carácter moderado por las esquirlas de los proyectiles. Así ha informado de ello Magen David Adom, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, que reporta también del hundimiento de una estructura en Dimona.

Los servicios médicos han atendido sobre todo casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y con ansiedad por los ataques.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido precisamente en Dimona. Aunque de manera oficial nunca lo han reconocido, son la única potencia nuclear en todo Oriente Medio.

La respuesta del ataque a Natanz

El ataque iraní llega horas después del bombardeo de EEUU y de Israel contra Natanz. Contra el complejo de enriquecimiento de Uranio de Natanz sin que, de momento, haya constancia de una fuga de material radiactivo.

"El complejo de enriquecimiento Sahid Ahmadi Roshan de Natanz ha sido atacado", informó la Organización de Energía Atómica de Irán, la OEAI, en un comunicado que recogen en la agencia IRNA.

La organización aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos. "No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio", indicó el texto.

La OEAI ha denunciado que esta acción es "contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación", además de con otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear. Las Fuerzas Armadas de Israel, según cuenta EFE, dijeron "no estar al tanto de un ataque".

Las instalaciones de Natanz ya habían sido alcanzadas también en el cuarto día de la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Irán el 28 de febrero. Sin embargo, en aquella ocasión no fue golpeada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP), como sí ha ocurrido este sábado, y como sucedió en la guerra de 12 días en junio pasado, cuando también fueron atacadas las plantas de Fordo e Isfahán.

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