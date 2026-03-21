Irán confirma un ataque de EEUU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

Los detalles La Organización de Energía Atómica iraní aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos.

Irán ha denunciado un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que se haya detectado una fuga de material radiactivo. La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) afirmó que el ataque es contrario a las leyes internacionales, incluyendo el Tratado de No Proliferación. Las fuerzas armadas israelíes no confirmaron su participación en el ataque. Este incidente se suma a anteriores ataques a instalaciones iraníes. Además, Estados Unidos planea una operación para tomar la isla de Kharg, clave en la exportación petrolera iraní, con el objetivo de desbloquear el estrecho de Ormuz.

Irán denunció este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo. "El complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana", informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

La organización aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos.

"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio", indicó el texto.

La OEAI iraní denunció que esta acción "es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)", así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear. Consultadas por EFE en Jerusalén, las fuerzas armadas israelíes dijeron "no estar al tanto de un ataque", si bien no dieron más detalles sobre si el bombardeo corrió a cargo únicamente de Estados Unidos.

Las instalaciones de Natanz ya habían sido alcanzadas también en el cuarto día de la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Irán el 28 de febrero. Sin embargo, en aquella ocasión no fue golpeada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP), como sí ha ocurrido este sábado, y como sucedió en la guerra de 12 días en junio pasado, cuando también fueron atacadas las plantas de Fordo e Isfahán.

Entre otros lugares, EEUU tendría como objetivo bombardear y tomar la isla de Kharg para desbloquear el estrecho de Ormuz. La supuesta gran operación estadounidense incluiría, en primer lugar, bombardear durante un mes la isla, para después tomarla y bloquearla, según publica 'Axios'.

El escritor y analista de Defensa Juanjo fernández señala al respecto que "los movimientos de Estados Unidos vaticinan una intervención, pero lo que se desconoce es su alcance".

Así, con Teherán acorralado económica y energéticamente, el siguiente paso sería obligar al régimen a reabrir el estrecho de Ormuz. "El asalto posiblemente sea muy problemático. Una vez ya reabran el estrecho, sí podrían pues tomar de 'rehén' esa isla", apunta el analista en Defensa Guillermo Pulido.

Antes de la guerra, de Kharg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Por su parte, el presidente estadounidense tacha de "estúpidas" las preguntas sobre si atacará y ocupará la isla. "Me hacen estas preguntas y no quiero ser grosero, pero son preguntas estúpidas", expresó esta semana sobre unas preguntas jamás respondida que podrían resolver el futuro inmediato que le espera al mundo.

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