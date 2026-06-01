Kuwait intercepta misiles y drones en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU

Varias personas circulan cerca de una valla con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán

Los detalles El Estado Mayor General del Ejército kuwaití ha informado de que sus sistemas de defensa aérea están interceptando "ataques enemigos", sin especificar qué zona del país del golfo Pérsico ha resultado afectada.

Kuwait ha informado que enfrenta ataques con misiles y drones, mientras Irán lanzó un ataque contra una base estadounidense en respuesta a una ofensiva previa. El Ejército kuwaití indicó que sus sistemas de defensa aérea están interceptando los ataques, sin precisar las áreas afectadas. Irán afirmó que su Guardia Revolucionaria atacó una base aérea estadounidense tras una agresión previa contra una torre de telecomunicaciones en Sirik. Mientras tanto, Estados Unidos anunció ataques contra Irán en respuesta a sus acciones agresivas. Washington y Teherán negocian un plan de paz con mediación de Pakistán, aunque las discusiones siguen sin acuerdo.

Kuwait ha anunciado este lunes que "está haciendo frente a ataques con misiles y drones", mientras por su parte Irán ha anunciado el lanzamiento de un ataque contra una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití ha informado en X de que sus sistemas de defensa aérea están interceptando "ataques enemigos", sin especificar qué zona del país del golfo Pérsico ha resultado afectada, y que "los sonidos de explosiones que puedan escucharse son resultado de la interceptación". Asimismo, ha instado a la población a seguir "las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha dicho en la mañana local de este lunes que ha respondido a una ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

"Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik (...), cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", ha señalado el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo. El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que "los objetivos previstos fueron destruidos".

En paralelo, EEUU ha anunciado que el fin de semana lanzó varios ataques contra Irán, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales. Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses. El domingo, Trump subrayó que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara que había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

Su mensaje llegó después de que distintos medios, citando fuentes cercanas a las negociaciones, aseguraran que el magnate neoyorquino pidió enmendar algunos aspectos del documento relativos al programa nuclear de Irán y a la reapertura del estrecho de Ormuz.