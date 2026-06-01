Netanyahu ordena lanzar ataques contra "objetivos terroristas" en los alrededores de Beirut

El contexto Las tropas israelíes y Hizbulá han continuado intercambiando disparos desde el alto el fuego de mediados de abril. Los combates han sido la consecuencia más extensa de la guerra con Irán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel atacar objetivos en Dahiyeh, Beirut, debido a violaciones de Hezbolá del alto el fuego vigente. Desde mediados de abril, ambos bandos han intercambiado disparos, con Hezbolá utilizando drones kamikaze que han causado bajas israelíes. Los combates han desplazado a más de 1,2 millones de libaneses y han dejado más de 3.370 muertos, según el gobierno libanés. Israel reporta 24 soldados y cuatro civiles muertos, además de desplazamientos en el norte del país por los ataques de Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rodenado a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, con el argumento de que el grupo chií libanés Hizbulá ha violado el actual alto el fuego.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han ordendao a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahye, en Beirut", indica un comunicado conjunto de ambos líderes, en referencia a los suburbios al sur de la capital libanesa, que se consideran un feudo de Hizbulá.

Las tropas israelíes y Hizbulá han continuado intercambiando disparos desde el alto el fuego de mediados de abril. Hizbulá ha recurrido al uso de drones kamikaze baratos y fáciles de ensamblar, difíciles de interceptar para las defensas aéreas, que han causado la muerte de varios soldados israelíes en el sur del Líbano.

Los combates en Líbano han sido la consecuencia más extensa de la guerra con Irán, desplazando a más de 1,2 millones de libaneses debido a los ataques israelíes y las órdenes de evacuación desde el 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a lanzar cohetes y drones contra Israel para apoyar a su aliado Irán.

Durante semanas, Estados Unidos había instado a Israel a no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones para un alto el fuego efectivo, destinadas a frenar los ataques de Hizbulá contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés, y también los bombardeos israelíes contra ciudades sureñas.

Las negociaciones con el Líbano están a su vez ligadas al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al abogar la República Islámica por el cese de las hostilidades en el frente libanés como una de las condiciones para las propias conversaciones con Washington.

Más de 3.400 personas han muerto en el Líbano por los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó a atacar el país vecino como represalia por los lanzamientos de proyectiles a su territorio, en el marco de la guerra con Irán.

En Israel, los ataques de Hizbulá en el momento más intenso de la guerra se cobraron la vida de dos civiles. Además, 26 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano o la frontera en el marco de la invasión del país vecino.

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