Yago Rodríguez, sobre la escalada entre Israel e Irán: "Por mucho que Trump diga, este ataque cuenta con su autorización"

Cuando se cumplen cien días del conflicto más intenso que ha vivido Oriente Medio en los últimos años, la tregua atraviesa su momento más delicado. El director de 'The Political Room', analiza la escalada entre Irán e Israel y advierte de que los últimos ataques apuntan a un reinicio de la guerra.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha analizado el fuego cruzado que durante las últimas 24 horas han protagonizado Irán e Israel, cuando se cumplen cien días desde el inicio de la guerra y con una tregua atravesando su momento más delicado.

"Un resumen muy rápido sería que, primero, todo esto estaba preparado. Israel probablemente esperaba una respuesta iraní a su ataque sobre Líbano", explica en Al Rojo Vivo.

A su juicio, además, "la respuesta está siendo de gran magnitud". "Estamos viendo ataques contra objetivos destacados en Teherán, Isfahán, Kermanshah y Tabriz, así como contra plantas petroquímicas, algo fundamental. Por tanto, estamos hablando de un reinicio de la guerra", señala.

Por último, Rodríguez apunta al papel de Estados Unidos en la escalada del conflicto: "Trump, por mucho que diga lo contrario, muy probablemente ha autorizado este ataque".

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