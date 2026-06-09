Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrella cerca del estrecho de Ormuz

El contexto Un helicóptero de ataque Apache se ha estrellado sin quedar claro si ha sido derribado por fuego iraní, un fallo mecánico u otro problema. Donald Trump ha confirmado que los dos pilotos que iban a bordo del helicóptero se encuentran bien.

Dos pilotos estadounidenses están a salvo tras estrellarse su helicóptero Apache cerca del estrecho de Ormuz, según confirmó Donald Trump. La causa del accidente aún es incierta, y se espera un informe al respecto. El incidente ocurrió un día después de que Irán e Israel acordaran un alto el fuego tras un llamamiento de Trump, aunque Irán advirtió que reanudaría las hostilidades si Israel continuaba atacando a Hezbolá. Mientras tanto, Trump insinúa un posible acuerdo con Irán, aunque no ha proporcionado detalles. Recientemente, Irán e Israel se enfrentaron directamente, intercambiando ataques en respuesta a acciones previas.

Dos pilotos estadounidenses cuyo helicóptero se estrelló cerca del estrecho de Ormuz "están bien", según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que 'The New York Times' informara que la tripulación de un helicóptero de ataque Apache había sido rescatada tras estrellarse cerca del estrecho controlado por Irán.

Por el momento no está claro si el helicóptero fue derribado por fuego iraní, sufrió un fallo mecánico o tuvo algún otro problema. Al ser preguntado si sabía qué causó la caída del helicóptero, Trump avanzó que publicarían un informe este martes sobre lo ocurrido.

"Los pilotos están bien", aseguró Trump en la pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy antes de regresar a Washington, D.C, donde añadió que "nadie resultó herido".

El incidente ocurrió un día después de que Irán e Israel anunciaran el cese de los ataques mutuos tras un llamamiento de Trump, aunque Teherán advirtió que reanudaría las hostilidades si Israel seguía atacando a Hizbulá en el Líbano. La reanudación del frágil alto el fuego se produce mientras Washington intenta alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a su guerra, que ya dura más de tres meses.

Trump también declaró a la prensa que podría tener "una idea" para un acuerdo con Irán en los próximos días, sin dar más detalles. El presidente republicano, que atraviesa un periodo de baja popularidad antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ha insinuado con frecuencia un acuerdo inminente con Teherán, pero hasta el momento no se ha concretado ninguno.

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El fin de semana se produjo el enfrentamiento más directo entre Irán e Israel desde el alto el fuego de abril. Teherán lanzó misiles hacia territorio israelí el domingo por la noche, calificando los ataques como represalia por los ataques contra la milicia Hizbulá, respaldada por Irán, en las afueras de Beirut.

Israel atacó entonces los sistemas de defensa aérea iraníes y una planta petroquímica que, según afirmó, se utilizaba para producir misiles balísticos. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró haber respondido con un ataque dirigido a una planta israelí similar en la ciudad de Haifa.

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