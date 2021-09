La Policía Civil de Sao Paulo ha abierto una investigación contra el cantante Leno Maycon Viana Gomes, de 29 años y más conocido como Nego do Borel, por supuestamente haber forzado sexualmente a la modelo Dayane Mello, cuando ésta se encontraba embriagada por el consumo de bebidas alcohólicas en el programa de telerrealidad en el que concursaban."La abogada de la víctima compareció al distrito policial y relató los hechos, además de presentar un pincho con las imágenes de lo ocurrido", ha señalado en una nota la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, que ha detallado que no dará más detalles a fin de "garantizar la autonomía del trabajo policial".

Los hechos, que tuvieron lugar en la madrugada de este sábado, generaron conmoción en Brasil, donde los internautas pedían la expulsión y punición de Nego de Borel, contra quien ya pesan otras denuncias de abuso físico, psicológico y sexual. En vídeos e imágenes, se puede ver a la modelo completamente embriagada tras participar en una fiesta del reality 'A Fazenda', exhibido por la cadena 'RecordTV', pero rechazando los avances del cantante.

Paralelamente, los demás participantes expresan en reiteradas veces su preocupación por el estado de la mujer y aconsejan al cantante a no dormir con Dayane sin su consentimiento para "no resultar en problemas". En medio de la ola de críticas recibidas por parte de ciudadanos, celebridades y hasta políticos, la cadena televisiva ha anunciado la expulsión del cantante, después de que realizara un "largo análisis jurídico riguroso", según han informado en un comunicado en el que han detallado que a"nte los hechos verificados, la dirección de la Record TV decidió por la retirada de Nego do Borel de la competición".