La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga el hallazgo de metal contaminado con uranio el pasado diciembre en el aeropuerto londinense de Heathrow, si bien no parece estar vinculado a una "amenaza directa". Agentes del Comando Antiterrorista de la Met se hicieron cargo del caso tras recibir una alerta de seguridad el pasado 29 de diciembre.

Al parecer, el uranio procedía de Pakistán y las alarmas se dispararon en Heathrow después de que escáneres especializados detectaran la sustancia mientras era transportada a un cobertizo de carga propiedad de la empresa Swissport, según el diario "The Sun".

"Podemos confirmar que los colegas de la Fuerza Fronteriza en Heathrow contactaron a los oficiales del Comando Antiterrorista de la Met después de que se identificara una cantidad muy pequeña de material contaminado tras una revisión de rutina dentro de un paquete que ingresaba en el Reino Unido", señala una nota de la Met.

El comandante Richard Smith, del comando antiterrorista, dijo a la BBC que, aunque la pesquisa continúa, el hallazgo "no parece estar vinculado a ninguna amenaza directa". "No obstante, como el público esperaría, continuaremos haciendo un seguimiento de todas las líneas de investigación para garantizar que este sea definitivamente el caso", agregó. Los medios subrayan hoy que aún no está claro cuál era el destino del envío.

El uranio puede tener usos relacionados con la energía nuclear una vez refinado o enriquecido. Esto se logra mediante el uso de centrífugas, máquinas que giran a velocidades supersónicas. El uranio poco enriquecido se puede utilizar para producir combustible destinado a centrales nucleares comerciales.