Las imágenes del rescate a tres niños y su madre tras 12 días bajo los escombros por los terremotos de Venezuela son falsas

Los detalles La tragedia en Venezuela ha hecho que las redes sociales se inunden de vídeos e imágenes sobre las consecuencias de los terremotos, provocando que también se cuelen publicaciones que son falsas.

La tragedia en Venezuela el 24 de junio, con dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, dejó miles de muertos y generó una avalancha de contenido en redes sociales. Entre las publicaciones, destacaba una imagen de una madre y sus tres hijos supuestamente rescatados tras 12 días bajo escombros, pero resultó ser falsa. El Observatorio Venezolano de Fake News confirmó que la "fotografía sintética" fue creada con inteligencia artificial. Herramientas como SynthID y Hive Moderation AI detectaron la imagen como generada por IA. La fotografía fue difundida por numerosos medios, incluida laSexta.

La tragedia ocurrida en Venezuela el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron al país provocando miles de muertes, ha provocado que las redes sociales se llenen de vídeos e imágenes mostrando las consecuencias de lo ocurrido.

Entre esas publicaciones, una que ha estado circulando estos días en las redes es la de una madre junto a sus tres hijos que, supuestamente, fueron rescatados tras 12 días enterrados bajo los escombros. Sin embargo, se trata de una imagen falsa.

El Observatorio Venezolano de Fake News ha confirmado que se trata de una "fotografía sintética" creada con inteligencia artificial (IA). "La imagen de una mujer bajo los escombros con sus tres hijos, no es real", han asegurado.

"Gemini arrojó que tiene la marca de agua invisible SynthID que identifica contenidos de la IA de Google", han explicado, señalando que también "se introdujo en Hive Moderation AI y arrojó que la imagen tiene 98% de probabilidad de haber sido generada con IA".

"Ambas herramientas coinciden con que la pieza tiene origen sintético por lo que no documenta el rescate de una madre con sus tres hijos", han asegurado.

Unas imágenes que han circulado por redes sociales y por numerosos medios de comunicación y que desde laSexta también difundimos como reales, pero en realidad no lo son.

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