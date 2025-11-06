De influencer a ladrón de museos: así es Doudou Cross Bitume, uno de los detenidos por el robo del Louvre

Los detalles El creador de contenido, de 39 años, es conocido por sus acrobacias sobre motocicletas y su estética de vida al límite, pero ahora su imagen se ha visto marcada de por vida.

El robo al Museo del Louvre en París ha revelado la implicación de Doudou Cross Bitume, un influencer francés de 39 años conocido por sus acrobacias y estilo de vida extremo. Dudú Cros Bitum, como es conocido, fue detenido como uno de los principales implicados en el robo de joyas del museo, evidenciando fallas en la seguridad del recinto. Con 15 antecedentes penales, su ADN fue hallado en la escena y las cámaras de seguridad lo captaron durante el atraco. Doudou, quien trabajó como guardia de seguridad, podría haber planeado la ruta de entrada y salida. Las autoridades buscan al cuarto miembro del grupo y las joyas robadas.

Cada nuevo detalle del famoso y cinematográfico robo museo del Louvre, París, impacta casi más que el anterior. Uno de los últimos descubrimientos es la identidad de uno de los detenidos: el influencer francés de 39 años Doudou Cross Bitume, o simplemente Dudú Cros Bitum.

Le gustaba presumir de fuerza en los entrenamientos de calistenia, mostrar su equilibrio sobre la tabla de snowboard y desafiar la velocidad en carreras callejeras. Doudou es conocido por sus acrobacias sobre motocicletas y su estética de vida al límite, pero ahora su imagen puede cambiar para siempre.

Su última hazaña no fue en el asfalto ni en un circuito de motocross, sino que el influencer fue detenido en París como uno de los principales implicados en el robo de joyas del Museo del Louvre, un golpe que puso en evidencia las grietas de seguridad del recinto más famoso del mundo.

El perfil del detenido, que acumula 15 antecedentes penales, ya era conocido por la Policía de París. En sus vídeos, Doudou aparecía ejecutando maniobras sobre una moto del mismo modelo que, según los investigadores, se utilizó para huir del museo tras el atraco.

Grabaciones y su ADN

Las pruebas fueron contundentes: su ADN estaba por todas partes, tanto en una de las vitrinas forzadas como en varios objetos abandonados durante la fuga. Asimismo, los cámaras de seguridad también lo delataron.

En una de las grabaciones se aprecia cómo el influencer y su cómplice descienden del edificio utilizando una plataforma elevadora industrial, una escena que parece sacada de una película de acción más que de la vida real.

Durante los interrogatorios, Doudou no negó su implicación, aunque intentó justificar su presencia con una frase que ya ha pasado a la hemeroteca policial: "Pensaba que el Louvre era solo la parte de la pirámide", declaró entre risas.

Este hombre, que en su juventud había trabajado como guardia de seguridad en el Centro Pompidou, conocía de sobra los protocolos y accesos de los museos parisinos. Por eso, los investigadores creen que él fue quien ideó la ruta de entrada y salida del golpe. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando al cuarto miembro del comando y, sobre todo, las joyas robadas, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

