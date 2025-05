El infierno que Diddy Combs infligió a Cassie durante años: "Abusaba de mí. Me tiraba cosas, me daba patadas"

Descalza, apenas con lo puesto. Así es cómo Cassie Ventura intenta huir de un hotel de Los Ángeles hasta que Diddy Combs la encuentra en el pasillo, la agarra brutalmente del cuello y la tira al suelo. Tras patearla dos veces, intenta llevarla a rastras a la habitación. La agresión ocurrió en 2016 y quedó grabada en vídeo, pero solo es una de las múltiples palizas que ahora Cassie ha recordado en el juicio por tráfico sexual contra su exnovio, el rapero Puff Daddy, donde esas imágenes han sido utilizadas como prueba.

Una década de relación en la que sufrió un auténtico infierno a su lado. "Abusaba de mí físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza", ha relatado la cantante, que ha comparecido ante el tribunal embarazada de ocho meses y medio. Allí, ha confesado entre sollozos que hace dos años pensó incluso en quitarse la vida.

Vivía sometida a un control permanente y, además del maltrato físico, Ventura ha contado cómo Diddy abusó sexualmente de ella y la obligó a practicar sexo con otros hombres mientras él miraba y se masturbaba. "Si estaba teniendo relaciones sexuales con una acompañante, Sean se acercaba y me pedía que le hiciera sexo oral. Dependiendo de dónde estuviéramos, [estos encuentros] empezaron a ser semanales durante varios años", ha detallado.

Unos encuentros sexuales en los que, Cassie, obligada a drogarse, era grabada por el rapero para después chantajearla. En su intento de silenciarla, Diddy Combs le pagó 20 millones de dólares, pero Cassie ha decidido testificar porque, según ella misma ha expresado a preguntas de la fiscal, no soportaba más tener la sensación de culpa y vergüenza.

La violencia de Diddy

Cassie respondía este miércoles por segundo día a las preguntas de la Fiscalía. También ha declarado, según recoge la agencia Efe, que cuando ambos rompieron su relación cenaron juntos para tener "una conversación de cierre", pero después él la acompañó a su casa y la violó.

La cantante también ha contando que Diddy la amenazó y agredió cuando inició una relación con el también rapero Kid Cudi y que su actitud violenta se dirigió también contra él, contra sus propios trabajadores y las amigas de ella. Según su relato, cuando el rapero se enteró de que Cassie tuvo citas con Cudi en 2011, se abalanzó sobre ella con un abridor de vino, la amenazó con publicar los vídeos sexuales y con hacerles daño a ambos.

Tras esa conversación, Cassie intentó huir de la residencia de Diddy y, mientras bajaba las escaleras, él le propinó una patada que la tiró al suelo. Combs, ha revelado, también le dijo que explotaría el vehículo de Kid Cudi, algo que en efecto ocurrió, aunque no hay pruebas de que el rapero estuviera detrás.

La artista también ha relatado que Diddy sujetó a una de sus amigas sobre la barandilla de un balcón y la tiró al suelo y que presenció cómo el rapero arrastraba a su asistente personal fuera de la cama hasta una terraza. Los empleados de Combs, ha señalado, veían cómo él la agredía físicamente y algunos de ellos acabaron dejando su trabajo por este motivo.