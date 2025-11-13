Los indignantes aplausos a soldados israelíes acusados de violar a un preso palestino

Los detalles El vídeo filtrado de cinco reservistas israelíes abusando de un preso palestino ha acabado con una sola detenida: Yifat Tomer Yerushalmi, la exfiscal jefe del Ejército que filtró las imágenes.

Yifat Tomer Yerushalmi, exfiscal jefe militar de Israel, filtró un vídeo que mostraba la violación de un preso palestino por militares israelíes, con el fin de denunciar la situación en la prisión de Sde Teiman. A pesar de que la ONU considera el acto un crimen de lesa humanidad, los responsables han sido recibidos como héroes en Israel, e incluso uno de ellos ha ganado notoriedad pública. La única detención ha sido la de Tomer, quien anunció su arresto tras admitir la filtración. El primer ministro israelí, Netanyahu, calificó la denuncia como un montaje y un ataque propagandístico contra Israel.

La entonces fiscal jefe militar de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi fue la responsable de filtrar un vídeo en el que se mostraba la violación perpetrada por un grupo de militares a un preso palestino.

Ahora, estos violadores han sido recibidos entre aplausos en el juzgado. Lejos de arrepentirse, ellos aseguraron que estaban "orgullosos" de lo que habían hecho.

Un suceso que se ha saldado con una sola detención, la de Yifat Tomer. Precisamente, ella anunció su inminente dimisión tras reconocer ser la autora de dicha filtración.

Dos días después, el Ejército israelí informó de que había movilizado "todos los medios" tras confirmar la desaparición de la exfiscal. Horas más tarde, la Policía israelí informó de que la mujer había sido localizada.

Yifat Tomer Yerushalmi filtró esas imágenes para denunciar la situación en la prisión de Sde Teiman, el Guantánamo israelí, donde un preso fue apartado del grupo en 2024 para introducirle objetos afilados por el recto, un caso desvelado por una ONG de médicos.

Pese a que la violación ha sido considerada por la ONU un crimen de la lesa humanidad, Israel, lejos de castigar a los autores del crimen, lleva meses convirtiéndoles en héroes, sobre todo a uno de ellos, quien al principio ocultaba su rostro con un pasamontañas, hasta que fue consciente de cómo blanqueaban su inmoralidad, llegando a ser incluso una estrella del 'prime time' a rostro descubierto.

Netanyahu calificó la denuncia de montaje

Por su parte, Netanyahu calificó la denuncia de montaje. "Es el golpe informativo más severo que el Estado de Israel ha experimentado", expresó el primer ministro israelí.

Según el líder israelí, la filtración supuso "un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de los soldados". Es quizás el ataque propagandístico más severo que Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea", manifestó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.