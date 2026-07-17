Un impacto de aves podría haber causado el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York en abril de 2025

Operativo en el lugar del accidente de helicóptero donde ha muerto una familia española en Nueva York

El contexto El siniestro tuvo lugar durante la tarde del 10 de abril de 2025 en Nueva York, cuando el helicóptero se desplomó en el río Hudson con seis personas a bordo, acabando con las vidas del exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos.

Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) sugiere que un impacto con aves podría haber causado el accidente de helicóptero en el que murieron seis personas, incluidos cinco miembros de una familia española, en abril de 2025 en Nueva York. Durante la investigación, se hallaron fragmentos del rotor principal y restos de aves en la escena. Un especialista del Instituto Smithsonian identificó una bandada de gansos que habría impactado en las aspas del rotor. Aunque el informe es revelador, la NTSB subraya que la investigación aún no ha concluido. El accidente cobró la vida del exCEO de Siemens en España, Agustín Escobar, su familia y el piloto.

Un impacto contra aves podría haber sido la causa del siniestro de helicóptero en el que seis personas, incluidos cinco miembros de una familia española, murieron en abril de 2025 en Nueva York. Así lo indica un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) que ha sido publicado este jueves.

Dicho documento apunta a que "durante el examen del fuselaje y las palas del rotor, se descubrieron fragmentos del núcleo de espuma de las palas del rotor principal y un ala de ave seccionada en el suelo y en los tejados, a unos 600 metros al noroeste del lugar de recuperación de los restos".

"Un especialista del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian fue invitado por la NTSB a tomar muestras de los restos para identificar posibles restos de aves", afirma el texto de la NTSB, que incide en que en estos peritajes "se tomaron muestras adicionales de las palas del rotor principal" y "se descubrieron restos de aves".

El organismo también aporta a la investigación un informe del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian que señala que "una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal". No obstante, la NTSB recuerda que la investigación sigue en marcha y, por el momento, no se pueden dar estas conclusiones por definitivas.

El trágico suceso tuvo lugar durante la tarde del 10 de abril de 2025 en Nueva York, cuando el helicóptero se desplomó en el río Hudson con seis personas a bordo, acabando con las vidas del exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos, así como la del piloto del aparato, Sean Johnson.

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