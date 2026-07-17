Andy Burnham, a las puertas de ser nuevo primer ministro del Reino Unido: será elegido líder laborista antes de llegar a Downing Street

Andy Burnham, miembro del Parlamento británico por Makerfield, durante una intervención en el Museo de Historia Popular de Manchester, Gran Bretaña

El contexto El conocido como 'rey del norte' ha logrado un apoyo abrumador de los parlamentarios laboristas. Una de sus premisas es buscar un "mayor reequilibrio de poder" desde Londres hacia las regiones británicas.

Andy Burnham, conocido como el 'rey del norte', se convertirá este viernes en líder del Partido Laborista británico, el último paso antes de convertirse en su séptimo primer ministro en una década. En una reunión especial celebrada este viernes, Burnham, quien se ganó este apodo por su determinación como alcalde del Gran Manchester de defender los intereses de la región, será elegido tras obtener un apoyo abrumador de los parlamentarios laboristas.

El evento es poco más que una formalidad antes de que reemplace a Keir Starmer como líder británico el lunes, en un momento en el que el partido está expectante por conocer a su equipo de gabinete y obtener más información sobre su enfoque de gobierno.

Burnham, de 56 años, ha pronunciado un único discurso desde su regreso al Parlamento el mes pasado, tras ganar un escaño parlamentario en Makerfield. Este discurso marca el inicio de un proceso de cuatro semanas para su nombramiento como primer ministro y la destitución de Starmer, cuya impopularidad en todo el Reino Unido provocó el rechazo de sus parlamentarios.

En él, esbozó parte de su agenda nacional, afirmando que quería supervisar el "mayor reequilibrio de poder" desde Londres hacia las regiones británicas. Considera que esto reducirá la desigualdad y mitigará el descontento de las comunidades marginadas, que cada vez más se han sumado al Partido Reformista.

El mensaje de tener un plan para frenar el auge del Reformismo convenció a los parlamentarios laboristas, quienes temían perder sus escaños parlamentarios ante el partido populista del veterano defensor del Brexit, Nigel Farage, que ha liderado las encuestas durante meses, en las próximas elecciones generales, previstas para 2029. Parte de ese optimismo se ha visto empañado en las últimas semanas por la aceptación de fondos de donantes adinerados por parte de Farage, lo que podría brindarle a Burnham una oportunidad para revitalizar la suerte del Partido Laborista.

Sin embargo, no dispone de mucho tiempo. Con unas elecciones generales a no más de tres años, Burnham deberá comenzar a implementar algunas de sus promesas, muchas de las cuales se basan en una visión a largo plazo, lo antes posible. Nigel Wilcock, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Económico, un organismo independiente que representa a los profesionales del desarrollo económico, afirmó que Burnham había dedicado años a defender un enfoque diferente para el crecimiento económico: "El reto consiste en convertir esa visión en realidad".

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