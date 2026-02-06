La UE exige "cambios de diseño" a TikTok por ser demasiado adictivo para los menores

Los detalles Un comunicado de la Comisión Europea asegura que la red social china "puede perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables".

La Comisión Europea ha reabierto el debate sobre la modificación de los algoritmos de las redes sociales, centrando su atención en TikTok. Tras una investigación de más de dos años, se concluyó que la plataforma fomenta la adicción entre los menores con su modelo de vídeos cortos. La vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, instó a TikTok a cambiar su diseño para proteger a los jóvenes. El informe destaca que características como el 'scroll infinito' y la personalización de recomendaciones son perjudiciales. Además, Bruselas apoya la propuesta de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

"TikTok tiene que cambiar el diseño de sus servicios para proteger a nuestros menores y su bienestar", ha asegurado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Según el diagnóstico de los técnicos de la UE, el 'scroll infinito' que permite ver vídeos sin fin, la alta personalización de las recomendaciones o las alertas que reciben los usuarios son perjudiciales para la salud.

"TikTok no ha evaluado adecuadamente cómo estas características adictivas [en referencia a esas opciones] pueden perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables", explica el comunicado emitido por la Comisión este viernes.

"Al recompensar constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro de los usuarios pase a un 'modo piloto automático'. Las investigaciones científicas demuestran que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios", añade el Ejecutivo europeo.

Además, Bruselas detalla que el expediente se basa en el reglamento de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la norma con la que más hostiles han sido tanto la Administración Trump como las grandes tecnológicas estadounidenses, que argumentan que regular el sector que es un ataque a la libertad de expresión y castiga a las empresas norteamericanas.

Virkkunen ha expuesto ahora que las prácticas de TikTok tienen "el objetivo principal de mantener al usuario todo el tiempo", lo cual es "muy perjudicial". "Después de publicar estos resultados preliminares, esperamos que TikTok tome medidas al respecto", ha añadido.

La UE, partidaria de la regulación digital de Sánchez

La vicepresidenta de la Comisión Europea también ha sido preguntada sobre el debate que se ha instalado en España al anunciar Pedro Sánchez su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Una necesidad, la expuesta por Moncloa, que Bruselas comparte.

"Es una opinión muy extendida entre nuestros Estados miembros que las plataformas no están haciendo bastante para proteger a nuestros menores. Y no solo pasa en Europa, también en el resto del mundo", ha concluido Virkkunen.

