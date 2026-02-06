La brutalidad de los matones de Trump con un joven sordo: el ICE lo detuvo en Los Ángeles por no obedecer unas órdenes que no podía escuchar

¿Por qué es importante? Los agentes no le proporcionaron un intérprete, una omisión que su abogado denuncia como una violación de sus derechos: "Lo arrestaron, lo tiraron al piso, lo golpearon y luego le llevaron a la cárcel y no le dieron un intérprete que es un derecho que él tiene bajo la ley".

Un hombre participaba en una protesta contra los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Los Ángeles, cuando los federales le detuvieron: le acusaron de no atender las órdenes de los agentes y de no contestarles. Lo que nadie se paró a preguntar, o a averiguar, es que este chico es sordomudo de nacimiento y no podía ni escucharlos ni explicarse.

Anthony Paredes corría desorientado sin saber a dónde ir en el momento en que los agentes federales le perseguían y se abalanzaban sobre él de manera violenta. Hasta cinco agentes le detuvieron acusándole de no obedecer a sus órdenes. Mientras, algunas personas gritaban: "¡Él es sordo! ¡Él es sordo!".

Paredes no podía ni escucharles ni explicarse, aunque los testigos gritaban que él es una persona sorda, los agentes continuaron con el arresto. A través de su intérprete, el joven de 18 años ha asegurado que fue atacado debido a su discapacidad. "Aunque yo traté de explicarles a ellos que no escucho, no les importaba y no me querían dar una intérprete", ha explicado.

Los agentes no le proporcionaron un intérprete, una omisión que su abogado denuncia como una violación de sus derechos. "Lo arrestaron, lo tiraron al piso, lo golpearon y luego le llevaron a la cárcel y no le dieron un intérprete que es un derecho que él tiene bajo la ley", ha dicho Humberto Guizar, abogado del joven.

El estudiante fue atacado mientras participaba en una protesta contra los agentes del ICE en Los Ángeles. Tras varias horas detenido, Anthony Paredes fue liberado como si no hubiera pasado nada. Este nuevo caso que muestra la brutalidad de los matones de Trump, incluso, contra un joven sordomudo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.