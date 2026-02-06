El misterio de la desaparición de la madre de una famosa presentadora de EEUU: ofrecen 50.000 dólares por alguna pista

Los detalles El cuñado de la presentadora fue la última persona que vio a la mujer antes de que desapareciera, según las autoridades. Todo el país está conmocionado por el suceso, incluido el propio presidente Trump.

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, ha conmocionado a Estados Unidos. Las autoridades investigan el caso como un secuestro y ofrecen 50.000 dólares por información que ayude a localizarla. Nancy, de 84 años, fue vista por última vez por su cuñado, quien la dejó en su casa de Tucson, Arizona. El presidente Donald Trump ha ofrecido ayuda federal en la búsqueda. Nancy es considerada una adulta vulnerable, con problemas de salud que requieren medicación diaria. El FBI ha arrestado a una persona por una demanda de rescate fraudulenta, pero aún no hay pistas claras sobre su paradero.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa 'TODAY' de la cadena 'NBC', ha conmocionado a Estados Unidos. Las autoridades lo investigan como un secuestro y ofrecen hasta 50.000 dólares por alguna pista al respecto que conduzca al a la localización de la desaparecida.

Además, han indicado que el cuñado de Savannah Guthrie, Tommaso Cioni, fue la última persona que vio a Nancy Guthrie antes de que desapareciera. Cioni, casado con Annie, la hermana de Savannah, dejó a Nancy en su casa de Tucson, Arizona, el pasado sábado por la noche, después de que la mujer, de 84 años, cenara con la pareja. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha declarado a 'The New York Times' que el cuñado de Savannah se aseguró de que la mujer llegase "sana y salva" a casa antes de irse.

Hasta el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ofrecido ayuda federal. En concreto, ha dado instrucciones para que todas las fuerzas del orden federales y locales se pongan de inmediato a disposición de la familia de la presentadora Savannah Guthrie.

En este sentido, el mandatario ha destacado en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar, al tiempo que ha señalado que el Gobierno está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino 'TODAY' de la cadena 'NBC' ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada en la residencia donde vive sola, aunque cuenta con personas que la ayudan con las tareas del hogar.

En una rueda de prensa el martes, Nanos señaló que las pruebas recabadas en la casa no apuntaban hasta ese momento a ningún sospechoso, y las autoridades tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto. Además, Nano destacó que la mujer está "en plenas facultades mentales" y que no presenta problemas cognitivos.

La Policía tampoco ha podido confirmar si el secuestro fue un acto aleatorio o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien es copresentadora desde 2012 de 'TODAY', uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.

Por su parte, la periodista Savannah Guthrie lanzó este miércoles un llamado a los presuntos captores de su madre para que entreguen una prueba de vida y se abran a entablar comunicación con la familia. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la presentadora recordó que su madre tiene 84 años, padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

"No tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir", advirtió, subrayando la fragilidad de su estado de salud. Asimismo, Guthrie manifestó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y remarcó la urgencia de que reciba sus tratamientos, al advertir que su salud y su corazón son frágiles y que el acceso a los fármacos es vital.

El FBI ofrece una recompensa por información

El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie. Las autoridades federales ofrecen esa suma de dinero por alguna pista que lleve a encontrar a la mujer de 84 años, o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Las autoridades han advertido de que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y que necesita medicación diaria para una afección cardíaca. El sheriff Chris Nanos ha expresado que creen que Nancy "aún se encuentra con vida", tras cinco días desde que la mujer desapareciera de su casa.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado por la noche después de cenar en casa de una de sus hijas. En la madrugada del domingo, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó, tras lo que un software detectó a una persona en la cámara, aunque no hay vídeo disponible de ese momento.

Minutos después, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono. Así, hay indicios de un allanamiento forzado en su vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica en el norte de Tucson.

Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, ha informado en la rueda de prensa que una persona ha sido arrestada en relación con una "demanda de rescate fraudulenta".

