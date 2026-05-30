El ICE carga con porras contra manifestantes a las puertas de un centro de detención para migrantes en Nueva Jersey

Tensión a las puertas de un centro de detención para migrantes en Nueva Jersey

Los detalles La tensión sigue aumentando a las afueras del centro de Delaney Hall, donde familiares y activistas protestan por las condiciones de las instalaciones.

En Nueva Jersey, agentes del ICE cargaron contra manifestantes que protestaban por las condiciones inhumanas en un centro de detención para migrantes. Utilizaron empujones, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los detenidos en Delaney Hall llevan meses denunciando malas condiciones y, durante el fin de semana del Día de los Caídos, iniciaron una huelga de hambre por la comida en mal estado. Las protestas se extendieron hasta la noche, con manifestantes enfrentando a los agentes y detenidos saludando desde las ventanas. Desde el regreso de Trump, al menos 10 personas se han suicidado bajo custodia del ICE.

Porras en alto, los agentes del ICE han cargado contra los manifestantes que se encuentran a las afueras de un centro de detención para migrantes en Nueva Jersey para protestar contra las condiciones de vida infrahumanas que hay en las instalaciones.

El 'modus operandi' de los matones de Trump para por los empujones, las balas de goma y los gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Los detenidos llevan meses denunciando las condiciones que hay en el centro Delaney Hall, pero la tensión se intensificó durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones deplorables, según informaron algunos de sus abogados.

Las protestas frente al centro de detención de ICE en Newark se prolongaron hasta altas horas de la noche, alzando los puños y coreando consignas mientras se enfrentaban a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Dentro del centro se pudo ver a los detenidos saludando y haciendo gestos con las manos a través de las ventanas mientras las luces parpadeaban, provocando reacciones entre la multitud que se encontraba en el exterior.

Por su parte, agentes de la Policía dispararon gases lacrimógenos mientras las protestas se intensifican frente al centro de detención de ICE en Nueva Jersey.

Según una investigación de 'AP', desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, al menos 10 personas se han quitado la vida estando bajo custodia del ICE.

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