Rescatan a cinco personas que quedaron atrapadas en una cueva de Laos hace más de una semana cuando entraron a buscar oro

El contexto Fue el pasado 20 de mayo cuando un grupo formado por siete mineros entraron a una mina. Sin embargo, la cavidad se inundó por la fuerte lluvia y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

Cinco personas atrapadas en una mina inundada en Laos fueron rescatadas tras más de una semana de esfuerzos. Los mineros, originarios de Xaisomboun, quedaron atrapados el 20 de mayo cuando la cueva se inundó por lluvias y deslizamientos. El operativo, liderado por rescatistas de varios países, logró sacar a los mineros sanos y salvos, aunque aún se busca a dos desaparecidos. Imágenes muestran a los rescatados sonrientes, cubiertos con mantas térmicas. La operación recuerda al rescate del equipo de fútbol 'Jabalíes Salvajes' en Tailandia en 2018. La búsqueda continúa, explorando otras áreas cercanas.

Cinco personas que quedaron atrapadas en una mina inundada de Laos hace más de una semana han conseguido ser rescatadas este sábado, según han informado miembros del operativo, que continúan con la búsqueda de otros dos desaparecidos.

"En total, las cinco personas que fueron encontradas han salido de la cueva sanas y salvas", ha indicado en un mensaje en Facebook el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong, sin ofrecer más detalles del operativo.

Además, los rescatistas han publicado imágenes en la que se ve a los mineros sonrientes, con el rostro manchado por el fango y cubiertos por mantas térmicas en el campamento provisional establecido a la salida de la cueva.

Fue el pasado 20 de mayo cuando un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país. Sin embargo, se quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó por la fuerte lluvia y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

El miércoles, cuando se cumplía una semana desde que habían desaparecido, rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas todavía se desconoce.

Tras planificar y preparar el operativo de rescate de manera meticulosa, los equipos lograron sacar del interior de la cueva al primero de los mineros, quien, según los rescatistas, se encuentra en buen estado de salud tras ser examinado por médicos. Y finalmente, este sábado el operativo ha logrado sacar a los cuatro restantes, algunos de los cuales pudieron salir de la cueva por su propio pie entre vítores y abrazos de alegría entre los rescatistas.

"¡Los cinco mineros están a salvo y en buen estado!", ha expresado en redes sociales el buzo finlandés Mikko Paasi, que forma parte del operativo y quien desde dentro de la cueva instruyó a los mineros sobre cómo usar los equipos de buceo.

El mayor reto de la misión de rescate se encontraba en un tramo de unos 30 metros de longitud debido al estrecho pasadizo inundado que los buzos atravesaron rectando. A pesar de la felicidad del momento, los rescatistas señalan que todavía hay dos personas que no han sido localizadas.

"Continúa la operación de búsqueda", ha señalado Kengkard, que este sábado ha explorado otro complejo minero cercano a la cueva por si hallaba alguna chimenea u otra forma de acceder a las zonas de la cavidad que aún quedan por explorar.

La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol 'Jabalíes Salvajes' en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratado en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual.

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