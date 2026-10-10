Un hombre resulta gravemente herido por el ataque de un tigre tras colarse en su recinto en un zoo de Yorkshire

Altai, uno de los tigres del Yorkshire Wildlife Park.

El contexto La Policía británica recibió avisos de que la víctima estaba dentro del reciento, que permanece cerrado mientras se investiga lo sucedido. "La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad", dicen.

Un hombre ha sufrido heridas graves tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, después de ingresar al recinto del animal, según informó la Policía británica. Los agentes acudieron al zoológico tras recibir informes del incidente. El parque emitió un comunicado anunciando su cierre temporal debido a este "incidente grave" y afirmó estar colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato y los servicios de emergencia están en el lugar. La seguridad de visitantes, personal y animales es la máxima prioridad del parque, que reabrirá el domingo.

Un hombre ha resultado gravemente herido este sábado tras ser atacado por un tigre después de entrar en el zoológico Yorkshire Wildfire Park, según ha adelantado la Policía británica.

Los agentes han informad que acudieron al zoológico tras recibir informes de que un hombre había entrado en el recinto del este animal salvaje.

El zoológico ha emitido un comunicado en el que informa de que el parque permanece cerrado debido a un "incidente grave" y que están colaborando con las autoridades para averiguar qué ha sucedido. "Nuestros protocolos de respuesta ante emergencias se activaron de inmediato y los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el lugar de los hechos", ha aseverado.

"La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha añadido la dirección del Yorkshire Wildlife Park en su comunicado.

El parque se reabrirá este domingo.

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