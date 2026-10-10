Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

Ataque animal

Un hombre resulta gravemente herido por el ataque de un tigre tras colarse en su recinto en un zoo de Yorkshire

El contexto La Policía británica recibió avisos de que la víctima estaba dentro del reciento, que permanece cerrado mientras se investiga lo sucedido. "La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad", dicen.

Altai, uno de los tigres del Yorkshire Wildlife Park. Altai, uno de los tigres del Yorkshire Wildlife Park.Instagram
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha resultado gravemente herido este sábado tras ser atacado por un tigre después de entrar en el zoológico Yorkshire Wildfire Park, según ha adelantado la Policía británica.

Los agentes han informad que acudieron al zoológico tras recibir informes de que un hombre había entrado en el recinto del este animal salvaje.

El zoológico ha emitido un comunicado en el que informa de que el parque permanece cerrado debido a un "incidente grave" y que están colaborando con las autoridades para averiguar qué ha sucedido. "Nuestros protocolos de respuesta ante emergencias se activaron de inmediato y los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el lugar de los hechos", ha aseverado.

"La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha añadido la dirección del Yorkshire Wildlife Park en su comunicado.

El parque se reabrirá este domingo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la figura de Maricarmen para lanzar la precampaña y recuerda que PP, Junts y Vox tumbaron los decretos de vivienda
  2. La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen
  3. Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán
  4. Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar
  5. Sin efectos prácticos: el alto el fuego en Gaza cumple un año mientras los ataques de Israel ya suman 1.500 muertos
  6. Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"