Caso del pederasta

El hermano de una víctima de Epstein critica el "trato preferencial" a su expareja y cómplice y habla de "acuerdos en la sombra"

El contexto Después de reunirse con el fiscal general adjunto de EEUU, Ghislaine Maxwell, única condenada viva del caso, ha sido trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas.

Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein
El caso de Jeffrey Epstein está acaparando gran multitud de focos en el panorama político de EEUU. Lo es después de esos supuestos archivos, después del enfrentamiento entre Donald Trump y el movimiento MAGA. Y después también de que el propio presidente pudiese tener algún tipo de relación con el asunto tal y como informo The Wall Street Journal. Ahora, el nombre a seguir es el de Ghislaine Maxwell.

El de la expareja del pederasta. El de su excómplice. El de alguien a quien han trasladado a una prisión de mínima seguridad y solo para mujeres en Texas después de estar durante estos años en una cárcel federal en Tallahassee. Así ha sido después de las reuniones que ha mantenido con el fiscal general adjunto de EEUU.

Es la única condenada con vida del caso del pederasta, y todo lo que hay a su alrededor es algo que está levantando sospechas en los familiares de las víctimas de Epstein. "Estamos viendo un trato preferencial. Nos preguntamos qué tipo de acuerdo se estarán llevando en la sombra", afirma el hermano de Virginia, una joven víctima de Epstein.

Alguien a quien Maxwell reclutó como masajista personal con solo 16 años en el club privado de Trump en Mar a Lago. Muchos años ha estado de lucha, hasta que en el pasado mes de abril acabó suicidándose.

"Ella es peor que él"

Así habla Virginia de la examante de Epstein: "Me gustaría verla en la cárcel para siempre. Ella es peor que él".

"Me ordenaron desvestirme y tener relaciones sexuales con Epstein, mientras que Maxwell también participaba", cuenta sobre los abusos que sufrió por parte de la pareja.

Él terminó muriendo entre rejas; ella, con la opción del indulto con la que tanto juega Trump. "Es algo en lo que no he pensado. Puedo hacerlo, pero no lo he pensado", dijo antes de viajar a Escocia.

Y es que su testimonio se cotiza al alza después de que el presidente se haya negado a publicar esos supuestos archivos del caso, enfrentándose incluso al movimiento MAGA que tanto apoyo le ha dado.

