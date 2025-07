El hermano de Jeffrey Epstein asegura que no se suicidó y que tenía información "que perjudicaba a Trump"

Mark Epstein, hermano de Jeffrey Epstein, ha asegurado en una entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera' que este no se suicidó y que además tenía informaciones que perjudicaban a Donald Trump, presidente de EEUU. Sus palabras llegan en un momento en el que el tema está de nuevo de actualidad, después de que el republicano y miembros del movimiento 'Make America Great Again' hayan protagonizado diversos enfrentamientos al decir el neoyorquino que no va a publicar los archivos del caso, algo que en campaña dijo que sí iba a hacer.

Así ha hablado el hermano de Epstein sobre esa muerte en la cárcel: "La médico forense de la ciudad, Kristin Roman, quien realizó la autopsia junto con Michael Baden en mi nombre declararon que no podían decir que era un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio. Ahí todo cambió. Mi vida habría sido más fácil de haberme dicho 'sí, es un suicidio', pero no pudieron".

"Barbara Sampson, la jefa forense, declaró que se trataba de un suicidio sin explicar qué examen se había realizado. Además ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué hizo que llegara a esa conclusión? ¿Fue Bill Barr, quien dijo haber visto el vídeo y que nadie tenía permitido entrar en ese nivel de la prisión ignorando a esos otros 12 reclusos que podrían haberle asesinado?", cuestiona.

Y añade, mencionando a Ghislain Maxwell: "No sé nada más de lo que todos saben. Está en prisión acusada de mentir bajo juramento. Mire, Jeffrey dijo que tenía información que perjudicaba a Trump, y quizá ella sabe de qué estaba hablando".

"No sé si le preguntaran, pero es interesante que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que Ghislaine tiene muchas razones para mentir, criticando su testimonio antes de que llegara a hablar. Creo que estaba preparando el terreno, por si decía algo perjudicial decir que es mentira. Es todo tan sucio...", cuenta Mark Epstein.

"Sé que era culpable de tener sexo con menores"

En ese sentido, asegura que su trabajo "no es defender a Jeffrey": "No soy ni el abogado defensor ni el fiscal. Lo que sé es que el tráfico sexual es cuando se lleva a una menor a otro Estado para tener relaciones sexuales. Diddy está acusado de tráfico con fines de prostitución, que es diferente. Jeffrey fue acusado de tráfico, y culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad".

"Sé que era culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad porque me lo contó", afirma el hermano de Epstein en unas declaraciones que toman relevancia tras los últimos acontecimientos acerca del caso.

Trump, ¿posible indulto a Ghislaine?

Unos que han situado a Donald Trump en el foco. Que ha hecho que el presidente presente "una demanda enérgica" contra el Wall Street Journal por la información en la que hablaban de una supuesta carta obscena del magnate al pederasta. El medio, además, afirma que el neoyorquino sabía desde mayo que su nombre aparecía varías veces en los archivos de Epstein.

La última, la opción que Trump ha dejado sobre la mesa acerca de un posible indulto a Ghislaine Maxwell, en una cárcel federal de Tallahassee y única condenada viva por el caso del pederasta. Tras una visita a la prisión del fiscal general adjunto de EEUU, el presidente no ha cerrado la puerta a un perdón a quien fuera amante, socia y cómplice de Epstein.

"No he pensado realmente en eso. Estoy autorizado a perdonarla, pero no lo he pensado", ha comentado Trump ante la prensa antes de poner rumbo a Europa para verse con la presidenta de la Comisión Europea y, ya de paso, jugar al golf en un club de su propiedad.