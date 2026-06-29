Ahora

Venezuela

"No hay nadie que nos ayude. No hacen nada": indignación en Venezuela con la gestión de Delcy Rodríguez tras los terremotos

Los detalles La presidenta encargada de Venezuela fue recibida con abucheos a su llegada a una de las zonas afectadas por los terremotos.

venezuela
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Venezuela encara el quinto día desde la tragedia de los dos terremotos que ha dejado, por el momento, 1.450 muertos. Y lo hace cuando siguen aumentando las críticas al Gobierno de Delcy Rodríguez, al que los ciudadanos y la oposición acusan de no enviar toda la ayuda humanitaria y de realizar un despliegue escaso de efectivos para las tareas de rescate.

La presidenta interina de Venezuela fue abucheada al visitar una de las zonas más afectadas por los terremotos. Entre gritos de "fuera" y "ya está bien de hacer campaña política", los vecinos de la zona han cargado contra la líder del Ejecutivo venezolano.

"No hay nadie, no hay bomberos, no hay nadie que nos ayude. No hacen nada", denuncia una venezolana. Un ataque porque los venezolanos señalan que son ellos mismos, sin herramientas ni experiencia en estas situaciones, los que más están colaborando en las tareas de rescate y limpieza ante un Gobierno colapsado.

"No tenemos ayuda" o "el Gobierno no está haciendo nada por el pueblo" son otras de las frases más repetidas de los afectados por la tragedia, que incluso han llegado al punto de pedir a los camiones de rescate que no abandonen las zonas afectadas.

También se ha vuelto viral el grito desesperado de un hombre ante los servicios de emergencia desplazados: "Ustedes están limpios". No entiende por qué si han venido a ayudar no tienen ni una mancha en sus trajes. Otra imagen difundida en redes sociales ha sido la de un grupo de personas a los pies de un edificio derruido exigiendo a la fuerzas de seguridad que rompan los billetes que se han encontrado entre los escombros.

Por su parte, Delcy Rodríguez no reacciona ni ante los abucheos ni ante las críticas. Y eso que cada vez son más las familias enteras que se han quedado sin hogar y están en la calle.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Venezuela prepara "campamentos transitorios" para quienes han perdido su casa y evaluará el estado de las viviendas afectadas por los terremotos
  2. Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, opta por no declarar en la comisión del Senado: "Voy a mantener silencio, no es un desaire"
  3. EEUU e Irán acuerdan cesar sus ataques mutuos y reunirse en Qatar esta semana
  4. La regularización extraordinaria de migrantes supera el millón de solicitudes a un día de acabar el plazo
  5. Renfe inicia una huelga este lunes: 320 trenes cancelados y servicios mínimos hasta el 70%
  6. Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para el 'sí, quiero' blindando todos los detalles de su gran día