"Hay explosiones por todos lados"

Hamás difunde un vídeo de un rehén israelí desesperado ante los bombardeos en Gaza: "Si esto no para, voy a morir con otros ocho israelíes"

Los detalles "Protestad, haced lío, poned en problemas al Gobierno", reclama el rehén Guy Gilboa-Dalal, pidiendo a los israelíes que fuercen a Netanyahu a buscar un acuerdo de paz.

El grupo islamista palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, ha difundido hoy un vídeo en el que aparecen dos rehenes israelíes con vida, en una muestra pública de su estado tras semanas de intensos bombardeos del Ejército hebreo contra la Ciudad de Gaza. La difusión del material llega pocas horas después de que Israel anunciara haber alcanzado el control del 40% de Ciudad de Gaza.

En las imágenes, publicadas por la agencia de noticias 'Reuters', se ve a dos personas que fueron secuestradas durante los atentados del 7 de octubre de 2023: Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel. Gilboa-Dalal aparece visiblemente agotado, expresando temor ante la ofensiva israelí. De hecho, los milicianos de Hamás le pasean por la ciudad mientras él expresa el temor a que los bombardeos de su propio Ejército acaben con su vida: "Estoy en Ciudad de Gaza y hay explosiones por todos lados y a todas horas".

"Estamos aquí, lo que significa que (si Israel bombardea la ciudad) ocho ciudadanos israelíes y yo vamos a morir también", añade el rehén, tratando de hacer reflexionar a Netanyahu sobre el hecho de que cualquier represalia contra Gaza la pagarán también los prisioneros israelíes.

Pide a los israelíes que den "problemas" a Netanyahu

Ante esa desesperación, e instado por Hamás, Gilboa-Dalal pide a sus compatriotas que pongan contra las cuerdas a Netanyahu para forzarle a firmar un acuerdo de paz a cambio de su liberación: "Protestad, haced lío, poned en problemas al Gobierno".

El vídeo ha reavivado las presiones tanto dentro de Israel como a nivel internacional para alcanzar soluciones negociadas. Mientras Hamás propone un alto el fuego parcial a cambio de la liberación de algunos rehenes, el Gobierno israelí exige su liberación total y la entrega de todas las armas por parte del grupo.

