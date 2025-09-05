El angustioso rescate a dos niños que quedaron atrapados en un hoyo de la playa

Los detalles Tras cavar un enorme hoyo en una playa de California, la marea subió y los chicos se encontraron con el agua al cuello.

Un día de playa como otro cualquiera acabó abriendo los informativos estadounidenses, después de que "dos niños casi fueran enterrados vivos" en California. Los dos menores estaban cavando un enorme hoyo en la orilla, cuando, en un momento dado, una ola llegó e hizo hundirse esa parte de la playa.

Así, los menores quedaron atrapados en el hoyo, con el agua hasta el cuello, y atenazados por una arena convertida en argamasa por el agua. Por mucho que hiciesen, no eran capaces de salir a la superficie. Pese a los nervios, sus familiares y los allí presentes corrieron a ayudar y, una vez se retiró la marea, cavaron hasta conseguir que, por suerte, todo quedase en un susto.

No es la primera ni la segunda escena dramática de este tipo en las mismas playas californianas. En 2011, un chaval quedó atrapado en un túnel de casi dos metros que él mismo había cavado. El joven quedó 30 angustiosos minutos completamente enterrado bajo la arena. Voluntarios y socorristas consiguieron sacar al chico con vida, aunque inconsciente.

Por algo se repiten las alertas sobre el riesgo estos peligrosos juegos.