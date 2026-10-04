Hallan restos de un avión desaparecido frente a las costas de Nantucket con seis personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos busca restos del avión desaparecido frente a las costas de Nantucket.

El contexto La Guardia Costera de Estados Unidos continúa la búsqueda de los tripulantes, dos ciudadanos bermudeños, así como dos doctores y dos pilotos canadienses, ya que se trataba de una ambulancia aérea.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha encontrado restos del avión Gulfstream que desapareció cerca de Nantucket, Massachusetts, mientras continúa buscando a las seis personas a bordo, cuatro canadienses y dos bermudeños. El avión, operado por Latitude Air Ambulance, servía como ambulancia aérea entre Bermudas y Boston. Perdió señal sobre el Atlántico Norte a 20 minutos de aterrizar en Boston, descendiendo bruscamente de 23.500 a 11.000 pies. A pesar de una conversación con un controlador aéreo, no se declaró emergencia. La búsqueda abarca 1.644 millas cuadradas con medios aéreos y marítimos.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha encontrado este domingo restos del avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket (Massachusetts) la madrugada del sábado, mientras continúa las labores de rastreo para dar con el paradero de las seis personas que viajaban a bordo, cuatro canadienses de ellos canadienses y dos bermudeños.

Los equipos de búsqueda han confirmado en un comunicado que encontraron frente a Nantucket "una zona con restos" que pertenecían a la aeronave, pero añadieron que aún no tienen noticias de los seis ocupantes.

El aparato operaba como ambulancia aérea y cubría la ruta entre Bermudas y Boston con dos ciudadanos bermudeños, así como dos doctores y dos pilotos canadienses a bordo, cuando se perdió la señal sobre el Atlántico Norte.

A escasos veinte minutos del aterrizaje en Boston, previsto a la 01:25 hora local del sábado (05:25 GMT), la aeronave se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros), según datos de la plataforma FlightAware, y desapareció del radar de las autoridades.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

En el operativo de búsqueda participan medios aéreos y marítimos que han rastreado 1.644 millas cuadradas (unos 4.250 kilómetros cuadrados). El avión pertenece a la compañía canadiense Latitude Air Ambulance.

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