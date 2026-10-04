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Hallan restos de un avión desaparecido frente a las costas de Nantucket con seis personas a bordo

El contexto La Guardia Costera de Estados Unidos continúa la búsqueda de los tripulantes, dos ciudadanos bermudeños, así como dos doctores y dos pilotos canadienses, ya que se trataba de una ambulancia aérea.

La Guardia Costera de Estados Unidos busca restos del avión desaparecido frente a las costas de Nantucket. La Guardia Costera de Estados Unidos busca restos del avión desaparecido frente a las costas de Nantucket.Reuters

La Guardia Costera de Estados Unidos ha encontrado este domingo restos del avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket (Massachusetts) la madrugada del sábado, mientras continúa las labores de rastreo para dar con el paradero de las seis personas que viajaban a bordo, cuatro canadienses de ellos canadienses y dos bermudeños.

Los equipos de búsqueda han confirmado en un comunicado que encontraron frente a Nantucket "una zona con restos" que pertenecían a la aeronave, pero añadieron que aún no tienen noticias de los seis ocupantes.

El aparato operaba como ambulancia aérea y cubría la ruta entre Bermudas y Boston con dos ciudadanos bermudeños, así como dos doctores y dos pilotos canadienses a bordo, cuando se perdió la señal sobre el Atlántico Norte.

A escasos veinte minutos del aterrizaje en Boston, previsto a la 01:25 hora local del sábado (05:25 GMT), la aeronave se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros), según datos de la plataforma FlightAware, y desapareció del radar de las autoridades.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

En el operativo de búsqueda participan medios aéreos y marítimos que han rastreado 1.644 millas cuadradas (unos 4.250 kilómetros cuadrados). El avión pertenece a la compañía canadiense Latitude Air Ambulance.

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