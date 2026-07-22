Hallan muerto a Daniel Siad, el 'reclutador' de modelos de Jeffrey Epstein, en su casa cerca de París

Daniel Siad aparece en la lista de Epstein y se le considera un colaborador necesario, al ser quien 'reclutaba' jóvenes modelos para él. Desde inicios de 2026 había sido denunciado por al menos cinco mujeres.

Daniel Siad, un hombre argelino con nacionalidad sueca y francesa de 69 años y a quien se considera el 'reclutador' de Jeffrey Epstein, ha aparecido muerto en su vivienda, en Colombes (Hauts-de-Seine), a unos 20 kilómetros al noroeste de París. La Fiscalía de Nanterre ha confirmado que el cuerpo fue hallado en su domicilio el lunes por la noche, por lo que se ha abierto una investigación.

Fue su compañera de piso, una mujer de 28 años con la que llevaba viviendo apenas una semana, la que encontró el cuerpo inconsciente de Siad y avisó a los vecinos. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarlo y se confirmó su fallecimiento en el lugar, según explica el diario francés 'Le Parisien'. Todo apunta a que podría haber sido un paro cardiaco.

Siad, de 69 años, llevaba años en la sombra hasta que su nombre apareció en la lista de Epstein, los archivos de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado mes de enero. Su nombre figura en más de 2.000 ocasiones en los archivos. Siad había sido denunciado en al menos cinco ocasiones desde el pasado mes de febrero, según la agencia AFP. La investigación judicial en su contra está a cargo de la oficina especializada de lucha contra la trata de personas.

La primera denuncia en su contra fue la de la exmodelo Ebba P. Karlsson, interpuesta el 10 de febrero de este mismo año. En las semanas siguientes otras mujeres lo denunciaron. Siad ha negado en todo momento estas acusaciones, declarando públicamente que nunca había actuado como 'reclutador' para Epstein, según RTL.

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