Habla Ahmed al Ahmed, el 'héroe' del atentado de Bondi Beach: "Mi objetivo era evitar que matara a más personas inocentes"

El contexto Ahmed al Ahmed, un frutero de 43 años que nunca había tocado un arma, se convirtió en todo un héroe nacional al desarmar a uno de los atacantes del tiroteo de Sídney del pasado 14 de diciembre en el que murieron 15 personas.

Ahmed al Ahmed es considerado todo un héroe en Sídney (Australia) después de que el pasado 14 de diciembre desarmase a uno de los autores del atentado que se cobró la vida de 15 personas y que hirió a más de 40. Se considera el peor tiroteo del país, desde 1996.

Los afectados se encontraban disfrutando de una celebración de la festividad judía de Janucá, motivo por el que el ataque se ha calificado como "un atentado terrorista contra la comunidad judía", cuando al menos dos hombres aparecieron en las inmediaciones de la playa Bondi Beach con rifles desatando la tragedia.

En medio del desastre, Ahmed consiguió esconderse tras los coches para acercarse así poco a poco a uno de los atacantes, alcanzándole por la espalda para acto seguido desarmarle. Este héroe tiene 43 años, es frutero y nunca había tocado un arma.

Este lunes, Ahmed ha roto su silencio y ha hablado para 'CBS News' en una entrevista en exclusiva que se transmitirá este lunes en 'CBS Mornings'. Fue el propio Chris Minns, primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur, quien le definió como "un auténtico héroe".

Ahmed ha reconocido que "no estaba preocupado por nada" excepto por las vidas que podría salvar mientras intentaba desarmar al tirador: "Mi objetivo era simplemente quitarle el arma y evitar que matara a un ser humano y a personas inocentes (...) Sé que salvé mucho, pero siento mucho lo que perdí".

Así, ha detallado cómo consiguió detener al tiroteador así como las palabras que le dijo: "Suelta el arma, deja de hacer lo que estás haciendo". "Y emocionalmente, siento algo, una fuerza en mi cuerpo, en mi mente... No quiero ver a gente muerta delante de mí, no quiero oír su arma, no quiero ver a la gente gritando y suplicando, pidiendo ayuda; es mi alma la que me lo pide".

"Todo en mi corazón, en mi cerebro, todo, ha trabajado sólo para lograr salvar la vida de las personas", ha finalizado Ahmed.

