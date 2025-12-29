Once años después se reanuda la búsqueda del enigmático vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Los detalles El Ministerio de Transporte de Malasia ha informado que, a partir del 30 de diciembre, la empresa estadounidense Ocean Infinity realizará durante hasta 55 días una búsqueda intermitente en zonas del océano consideradas de alta probabilidad para localizar los restos del avión.

El Gobierno de Malasia ha anunciado la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación moderna. Las labores se retomarán el próximo 30 de diciembre en aguas profundas del océano Índico, devolviendo la esperanza de hallar el avión desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo.

El Ministerio de Transporte malasio informó en un comunicado de que la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity llevará a cabo la operación durante un periodo de hasta 55 días, con búsquedas intermitentes en áreas consideradas de alta probabilidad para localizar los restos de la aeronave.

La compañía ha firmado un contrato con Malasia bajo la fórmula de "si no se encuentra, no se cobra". Ocean Infinity explorará una nueva zona de unos 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino y solo recibirá una compensación de 70 millones de dólares si logra localizar restos del avión. La empresa, no obstante, ha declinado hacer comentarios sobre esta nueva fase de búsqueda.

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 tras desviarse de su ruta entre Kuala Lumpur y Pekín y perder contacto con el radar. A bordo viajaban 12 tripulantes malasios y 227 pasajeros, en su mayoría ciudadanos chinos, además de personas de múltiples nacionalidades, entre ellas Malasia, Australia, Indonesia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán.

Su desaparición dio lugar a una de las mayores operaciones de búsqueda submarina jamás realizadas. Australia lideró el esfuerzo internacional junto con Malasia y China, rastreando más de 77.000 kilómetros cuadrados del fondo marino en una remota región del sur del océano Índico. La búsqueda oficial concluyó en enero de 2017 sin resultados concluyentes. Un informe posterior de investigadores australianos calificó como una tragedia casi inconcebible, en la era moderna, la imposibilidad de ofrecer respuestas a las familias de las víctimas.

En 2018, Ocean Infinity llevó a cabo una búsqueda adicional de tres meses, que tampoco logró localizar el aparato. Desde entonces, el paradero del avión sigue siendo desconocido, aunque algunos fragmentos fueron hallados en distintas costas del océano Índico.

Sobre la nueva operación, las autoridades malasias no han revelado la ubicación exacta del área de búsqueda. El Ministerio de Transporte se ha limitado a señalar que se trata de "un área objetivo que se considera con la mayor probabilidad de localizar la aeronave".

Ese mismo año, una investigación oficial de Malasia concluyó que el avión fue desviado manualmente en vuelo, y no mediante el piloto automático, y que no podía descartarse una interferencia ilícita de terceros. Sin embargo, el informe rechazó las teorías que apuntaban a una acción suicida por parte del piloto o el copiloto y descartó también un fallo mecánico como causa del siniestro.

Los familiares de las víctimas llevan más de una década reclamando respuestas. Muchos han recibido con alivio y esperanza el anuncio de la reanudación de la búsqueda. Danica Weeks, esposa de Paul Weeks, ciudadano australiano que viajaba en el vuelo, aseguró al medio británico 'The Guardian' que su familia "nunca ha dejado de anhelar respuestas".

"Espero sinceramente que esta nueva fase nos brinde la claridad y la paz que tan desesperadamente hemos buscado, para nosotros y para nuestros seres queridos, desde el 8 de marzo de 2014", afirmó.

