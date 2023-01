En Rusia aumentan las voces que critican al mando militar por no evitar el letal ataque de Ucrania contra el edificio de una escuela en Makiivka, donde se encontraba una gran cantidad de tropas y que ha dejado el pasado 1 de enero al menos 89 muertos, según las cifras oficiales. Para Defensa, una de las razones del bombardeo del punto de concentración del personal militar fue el empleo por muchos soldados de sus dispositivos móviles.

Esta versión ha sido criticada, en particular, por la directora del canal ruso RT, Margarita Simonyan, quien dijo que "cuando un niño se da un golpe contra una esquina afilada de la mesita de noche mientras corría, el padre negligente lo regaña por correr y el padre normal cubre las esquinas peligrosas con cinta de seguridad antes de que el niño aprenda a correr".

Por su parte, el corresponsal de guerra Simion Pegov señaló que la "historia con los móviles no es muy convincente". Pegov ha opinado que Ucrania pudo localizar a las tropas rusas a través de los drones o la inteligencia y ha añadido que para no permitir ataques tan letales no hay que concentrar gran cantidad de personal en el mismo lugar.