Un mes, dos, tres o lo que haga falta esperar. Centenares de voluntarios egipcios se agolpan en el cruce de Rafah, que conecta la península del Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, para entregar la ayuda humanitaria sin miedo a lo que les pueda pasar, pese a los bombardeos israelíes que han impactado en la parte palestina y han destrozado el paso. "Estoy aquí para ayudar a entrar lo que llevamos a la parte palestina. Y no, no tengo miedo, estoy aquí y estaré aunque sea un mes, dos o tres. No daré marcha atrás sin que todo esto cruce", dijo a EFE Abdelrahman Farid Gomaa, un joven de 29 años procedente de Beir el Abd, en la provincia del norte del Sinaí, señalando los camiones de ayuda. Gomaa lleva días junto a un centenar de voluntarios egipcios de diferentes ONG, que forman parte de la coalición humanitaria Alianza Nacional para el Desarrollo Civil, a la espera de poder entrar a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel. (Efe)