Loli está en Madrid, pero su hija y su hermana se encuentran en Gaza junto a 14 familiares más. Tiene tres nietos de 10, 15 y 16 años que "están muy cerca de la zona donde han bombardeado el mercado", según ha relatado en laSexta Xplica.

"Tengo a mi hija con seis nietos más y el marido en una zona muy cercana. A mi hermana con sus hijos y nietos", ha declarado la mujer, quien asegura que ante esta situación resulta imposible descansar, como puede observarse en el vídeo superior. Sobre su estado de salud, recalca que están vivos pero "bien no están porque la vida allí ya no está bien".

"Me dicen: 'Ponte en mi lugar. Me levanto a las 4 para ser de las primeras 50 personas en coger un pan. Y luego, si tenemos suerte lo cogemos, y si no, nos dan un número para otro día'", lamenta. Además, relata que para buscar agua tienen que caminar seis kilómetros: "Agua dulce o salada, les da igual el agua que les den".